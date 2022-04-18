Нардеп медведчук запропонував обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Затриманий нардеп віктор медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента рф володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу гуманітарними коридорами.

У заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, приблизно 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» і 36 бригади морської піхоти.