Ігор Коломойський дав велике інтервʼю «Українській правді». Він не захотів говорити про суди та санкції США. Але дещо все ж таки сказав — переказуємо у двох абзацах

Живу своїм життям, трохи займаємося бізнесом. Постійно перебуваю в Україні з невеликими перервами. Зеленського бачив наприкінці 2020 року. Не спілкуюся, йому симпатизую, мене все влаштовує. Дороги будуються, зарплати в конвертах [депутатам] та відкати на будівництві доріг — брехня. Нехай краще Зеленський піде на другий [президентський] термін. У появу нового кандидата [у президенти] не вірю, можливо, хтось з-поміж журналістів. Наталія Мосейчук. З [Олександром] Трухіним знайомий, був у нього на весіллі, нормальний хлопець. Колишній зять мого товариша Олексія Мартинова. За ДТП його не виправдовую. З Ігорем Палицею розійшовся по бізнесу. І з політичних, й із санкційних питань. Закон про олігархів [детально про цей закон на прикладі Коломойського — тут] корисний, єдиний мінус — електронна декларація. Чому [Рінат] Ахметов воює із Зеленським — можливо, особисті мотиви. Можливо, Зеленський щось неповажне та різке сказав. Ахметов не звик, щоб з ним так розмовляли. З Ахметовим не воюю, ми всі в одному човні. Напевно, Ахметов допомагатиме [Дмитру] Разумкову, у нього багато грошей, він усім допомагає.

Брехня, що офшорні компанії Зеленського та його партнерів отримували $40 мільйонів у 2012 році від компаній, повʼязаних зі мною. Грошей «Кварталу 95» винен не був, «плюси» якось розрахувалися. Концерти «Кварталу 95» не дивлюся, бо там немає головної зірки. Тимур Міндіч не бізнес-партнер, він гроші винен. Із «Кварталом» і Зеленським познайомив Міндіч, може, він акціонер у «Кварталі». Він відповідальний із боку «Кварталу» за відносини з «плюсами». Через Міндіча з владою не спілкуюся. З [Андрієм] Єрмаком спілкувався мало, до звільнення [Андрія] Богдана стосунку не мав, Кирила Тимошенка та всю його родину знаю, із Сергієм Шефіром — жодних відносин. Своїх депутатів немає, «антиколомойський» закон — повністю неконституційна фігня. Із [Петром] Порошенком не помирився, просто хотів запитати, як він почувається не президентом. Упевнений, що ПриватБанк ми повернемо собі.

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