Игорь Коломойский дал большое интервью «Украинской правде». Он не захотел говорить о судах и санкциях США. Но кое-что все же сказал — пересказываем в двух абзацах

Живу своей жизнью, немного занимаемся бизнесом. Постоянно нахожусь в Украине, с небольшими перерывами. Зеленского видел в конце 2020 года. Не общаюсь, ему симпатизирую, и меня все устраивает. Дороги строятся, зарплаты в конвертах [депутатам] и откаты на строительстве дорог — вранье. Пусть лучше Зеленский пойдет на второй [президентский] срок. В появление нового кандидата [в президенты] не верю, может, кто-то из числа журналистов. Наталья Мосейчук. С [Александром] Трухиным знаком, был у него на свадьбе, нормальный парень. Бывший зять моего товарища Алексея Мартынова. За ДТП его не оправдываю. С Игорем Палицей разошелся по бизнесу. И по политическим, и по санкционным вопросам. Закон об олигархах [подробно об этом законе на примере Коломойского — тут] полезный, единственный минус — электронная декларация. Почему [Ринат] Ахметов воюет с Зеленским — может, личные мотивы. Может, Зеленский что-то неуважительное и резкое сказал. Ахметов не привык, чтобы с ним так разговаривали. С Ахметовым не воюю, мы все в одной лодке. Наверняка, Ахметов будет помогать [Дмитрию] Разумкову, у него много денег, он всем помогает.

Вранье, что офшорные компании Зеленского и его партнеров получали $40 миллионов в 2012 году от компаний, связанных со мной. Денег «Кварталу 95» не был должен, «плюсы» как-то рассчитались. Концерты «Квартала 95» не смотрю, потому что там нет главной звезды. Тимур Миндич не бизнес-партнер, он денег должен. С «Кварталом» и Зеленским познакомил Миндич, может, он акционер в «Квартале». Он ответственный со стороны «Квартала» за отношения с «плюсами». Через Миндича с властью не общаюсь. С [Андреем] Ермаком общался мало, к увольнению [Андрея] Богдана отношения не имел, Кирилла Тимошенко и всю его семью знаю, с Сергеем Шефиром — никаких отношений. Своих депутатов нет, «антиколомойский» закон — полностью неконституционная фигня. С [Петром] Порошенко не помирился, просто хотел спросить, как он себя чувствует не президентом. Уверен, что ПриватБанк мы себе вернем.

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