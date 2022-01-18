За один день в Україні Петро Порошенко дав кілька інтервʼю та не раз виступив перед соратниками. Якщо ви все пропустили (але як?!) — ось ефірні тези «ЄС» від політтехнолога партії

Чому Порошенко повернувся до України

Тому що він сміливий лідер і не боїться арешту. Тому що його підтримує увесь світ, «шокований абсурдністю та недоречністю звинувачень». А для Зеленського це просто спроба усунути свого головного політичного опонента. «Зеленський у стилі [Віктора] Януковича відчайдушно бореться за владу, розуміючи, що у другому турі вже програє Порошенку». Насправді авторитетні соціологічні служби останню тезу не підтверджують. Найоптимістичніший прогноз на президентських виборах Порошенку дає грудневе опитування «Центру Разумкова» і фонду «Демократичні ініціативи». Згідно з ним, у другому турі Порошенко та Зеленський можуть отримати по 50% голосів тих, хто визначилися і братимуть участь у голосуванні.

Звинувачення Порошенка у держзраді та фінансуванні терористів ОРДЛО

Депутатам пропонують наголошувати на одному пункті звинувачення ДБР: Віктор Медведчук із відома Порошенка домовлявся про блокування поставок вугілля з Росії. Однак за це, ідеться в тезах, Порошенка треба не лаяти, а нагородити. «Він разом з урядом не лише блокував, але й досяг повного припинення імпорту вугілля з Росії. А ось Зеленський на користь [Ігоря] Коломойського відновив його закупівлю у 2019 році». У тезах не згадують один важливий момент. За версією ДБР, із російським вугіллям Порошенко та Медведчук боролися не заради енергетичної незалежності країни, а щоб налагодити поставки палива з ОРДЛО, що вони й зробили. У результаті, за версією слідства, контрольовані Росією терористи за вугілля від української влади отримали 200 мільйонів гривень.

Головна політична теза цієї частини: «Звинувачення на адресу Порошенка пишуть не в Україні, а в Москві. Переслідування Порошенка Зеленським — це план Путіна послабити Україну. План Москви — встановити авторитарний режим Зеленського в Україні без опозиції».

Проблемні теми

У тезах пропонують варіанти відповідей на незручні чи просто поширені запитання щодо «вугільної справи» Порошенка. Наприклад, «позитивні блогери» звинувачують Порошенка в тому, що це він не реформував Печерський суд, де зараз відбувається процес, отже не може скаржитися на корупцію в судах. Відповідати на це пропонують так: «Порошенко розпочав судову реформу. Зробив чи не найскладніше — змінено Конституцію, створено Вищий антикорупційний суд, реформовано й обрано новий Верховний суд. На сьогодні — це два найобʼєктивніші суди в Україні. Зеленський з приходом до влади зупинив судову реформу й усе законсервував». Остання теза — неправда. Зеленський не зупиняв судову реформу. У серпні 2021 року він підписав два ключові закони, необхідні для її перезапуску — про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Вищої ради правосуддя (ВРП). Це не знімає запитань про корупцію в українських судах за Зеленського. Але й Порошенко не довів судову реформу до кінця та не ліквідував, наприклад, найскандальніший Окружний адміністративний суд Києва на чолі з Павлом Вовком (ось ця історія у двох частинах — 1, 2).

Ще одна болісна для прихильників Порошенка тема — постійні згадки поруч прізвищ Медведчука та Порошенка. Вони проходять за однією кримінальною справою. Розвивати та коментувати цю тему в тезах не радять і пропонують такий варіант відповіді. «Тим часом гравців КВК Зеленського з Москви до України у 2004 році виписав саме Медведчук. Зеленського було залучено на підтримку проросійського блоку «Не так!», щоб боротися із впливом Помаранчевого майдану». Навіщо Медведчук «виписав» команду Зеленського у 2004 році та що вони для нього робили — у тезах не уточнюють. Але виборча кампанія блоку «Не так!» пройшла лише у 2006 році. Яким чином Зеленський брав у ній участь — нам невідомо.

Також у тезах посилаються на книгу активного прихильника Порошенка Дмитра Чекалкіна. Він розповідає, що команду Зеленського з Москви Медведчук покликав не у 2004-му, а у 2005 році для протидії промайданівському проєкту «Веселі яйця», а в березні 2005-го «95 квартал» вийшов на телеканалі «Інтер». Тоді канал належав бізнесмену Валерію Хорошковському. Пізніше він обіймав високі посади в уряді за президента Віктора Януковича й очолював Службу безпеки України.

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