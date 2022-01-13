31 рік тому у Вільнюсі радянські війська вбивали і давили танками протестувальників. Згадуємо, як Кремль силою намагався повернути Литву до СРСР — у 15 архівних фото

У березні 1990 року Литва першою з радянських республік оголосила про незалежність і вихід зі складу СРСР. У Кремлі, звісно ж, були проти. Тож спочатку намагалися задавити Литву економічними санкціями. А коли це не спрацювало, то у січні 1991-го відправили війська «відновлювати конституційний порядок». Вони захоплювали адміністративні будівлі, вузли звʼязку та перекривали транспортне сполучення. Кульмінацією став штурм телецентру у Вільнюсі у ніч із 12 на 13 січня. Його захищали тисячі беззбройних прихильників незалежності. Військові відтісняли людей за допомогою бронетехніки. У сутичках загинуло 14 цивільних, сотні було поранено. Такі дії засудили не лише за кордоном, а й у інших радянських республіках, які одна за одною почали виходити з Радянського Союзу. «Бабель» згадує про січневі події 1991 року у Вільнюсі у 15 архівних фото того періоду.