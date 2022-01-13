31 год назад в Вильнюсе советские войска убивали и давили танками протестующих. Вспоминаем, как Кремль силой пытался вернуть Литву в СССР — в 15 архивных фото

В марте 1990 года Литва первой из советских республик объявила о независимости и выходе из состава СССР. В Кремле, конечно же, были против. Поэтому сначала пытались задавить Литву экономическими санкциями. А когда это не сработало, в январе 1991-го отправили войска «восстанавливать конституционный порядок». Они захватывали административные здания, узлы связи и перекрывали транспортное сообщение. Кульминацией стал штурм телецентра в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января. Его защищали тысячи безоружных сторонников независимости. Военные оттесняли людей с помощью бронетехники. В стычках погибло 14 гражданских, сотни были ранены. Такие действия осудили не только за рубежом, но и в других советских республиках, которые одна за другой стали выходить из Советского Союза. «Бабель» вспоминает о январских событиях 1991 года в Вильнюсе в 15 архивных фото того периода.