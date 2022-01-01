Що подивитись на свята. Втомилися від 10 найкращих? Тоді ось одинадцять серіалів 2021 року, із яких вам точно буде що вибрати в новорічні вихідні

«Гра в кальмара»

Дивно було б обійтися без «Гри в кальмара» у будь-якому топі серіалів 2021 року. Він уже став найпопулярнішим серіалом Netflix в історії, одним із найприбутковіших, і викликав новий сплеск популярності корейської культури у світі. Дискусії про соціальне підґрунтя сюжету серіалу, критику нерівності та проблеми корейської економіки тривають досі, а корейці восени вийшли на акції протесту та страйки у костюмах із серіалу. Творець «Гри в кальмари» Хван Дон Хек вже домовився з Netflix про другий сезон, а потім одразу й про третій. І лише наступні сезони дадуть відповідь на запитання, чи є успіх серіалу збігом обставин і миттєвих трендів, чи він справді пройде перевірку часом. А поки що можна пройти тест від «Бабеля» з непростими питаннями про сюжет першого сезону.

Ojing-eo Geim / Netflix / шоуранер — Хван Дон Хек / у головних ролях — Лі Джон Дже, Пак Хе Су, Ві Ха Джун, Чон Хо Ен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

«Відьмак» — другий сезон

Перший сезон «Відьмака» аудиторія зустріла прохолодно. Критики писали, що у різних часових лініях сюжету складно розібратися, та й взагалі серіал вийшов не для всіх. З цим погодився навіть виконавець головної ролі Генрі Кавілл. А фанати книжкової саги Анжея Сапковського сварили серіал за відхід від канону. Другий сезон не заспокоїв усіх незадоволених, але його оцінки суттєво вищі. Оповідь стала лінійною, а на екрані сам відьмак Геральт нарешті зайнявся своєю прямою справою — вбивством чудовиськ. У всякому разі другий сезон «Відьмака» варто подивитися, він залишається головним фентезійним серіалом року. Серіал «Колесо часу» за романами Роберта Джордана від Amazon Prime поки що не зміг його потіснити.

The Witcher / Netflix / шоуранер — Лорен Шмідт-Гісріх / у головних ролях — Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрея Аллан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

«Аркейн»

Популярний мультсеріал, на який ніхто не чекав. Перші кілька тижнів після виходу великі видання його просто ігнорували. Зараз його рейтинг вищий, ніж будь-якого серіалу з нашої добірки. При тому, що «Аркейн» знято за всесвітом онлайн-гри League of Legends до її десятиліття. Дія відбувається у світі Рунтерра, в якому між собою ворогують два міста — Пілтовер та Заун. Нова технологія управління магічною енергією виводить конфлікт міст у гарячу фазу. Такі проєкти часто залишаються контентом для фанатів, а широка аудиторія майже не помічає їх. Тепер критики називають «Аркейн» «святим Граалем адаптацій відеоігор», несподівано дуже серйозним і дорослим серіалом, який сподобався навіть тим, хто в житті не грав у League of Legends. Отже якщо ви його ще не дивилися, то обовʼязково знайдіть час на свята.

Arcane: League of Legends / Netflix / автори — Крістіан Лінке та Алекс І / у головних ролях (озвучка) — Хейлі Стайнфелд, Кеті Льюнг, Кевін Алехандро / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 97% / Рейтинг IMDb — 9,2.

«Шершні»

У 1996 році шкільна жіноча команда з футболу потрапляє в авіакатастрофу. Тих, хто вижив, знайдуть лише через 19 місяців. Як вони не померли від голоду і холоду — загадка, самі вони воліють про це мовчати. А у 2021 році чотири головні героїні — домогосподарка Шона, кандидат у Сенат Нью-Джерсі Таїсса, самотня медсестра Місті та Наталі, яка страждає від наркотичної залежності, — отримують листівки. Анонімний відправник натякає на те, що знає, як вони вижили у лісі — займалися канібалізмом. Дія кожної серії відбувається у двох часових лініях — історія виживання 1996 року та розслідування 2021 року. Критики вже згадали роман Вільяма Голдінга «Володар мух» і два реальні випадки канібалізму серед тих, хто вижив у катастрофі, — падіння літака з командою з регбі в Андах 1972 року та зимівлю американських піонерів у горах Сьєрра-Невада у 1847 році. Поки що «Шершні» — один із найперспективніших психологічних трилерів року. У 2022 році вийдуть три фінальні серії.

Yellowjackets / Showtime / шоуранер — Ешлі Лайл і Барт Нікерсон / у головних ролях — Семмі Ханратті, Тоні Сайпрес, Крістіна Річчі, Джульєтт Льюїс, Мелані Лінські / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

«ВандаВіжен» та «Локі»

У 2019 році головним супергеройським серіалом були «Вартові» від DC, які вдало потрапили в нерв очікування виборів президента США і навіть у чомусь пророкували штурм Капітолія прихильниками Трампа. У 2020 році була пандемія і перепочинок, і ось через рік Marvel взяв реванш, випустивши разом два нестандартні супергеройські серіали. Обидва сюжетно продовжують сюжет фільму «Месники: Фінал». У першому Червона відьма Ванда Максимофф та андроїд Віжен живуть у типовому американському передмісті. Вижен приховує справжню зовнішність, Ванда не користується надприродними силами. Їхнє життя нагадує сюжети популярних ситкомів, частина серіалу знята саме в такому стилі. Але все, що з ними відбувається, далеко не таке, яким здається на перший погляд. А в другому серіалі на бога Локі чекає подорож у різні епохи, щоб змінити історію та виправити помилки, у тому числі й власні. Обидва серіали варто дивитися хоча б для того, щоб оцінити фантазію сценаристів.

WandaVision / Disney+ / шоуранер — Джек Шефер / у головних ролях — Елізабет Олсен, Еван Пітерс, Пол Беттані, Кет Деннінгс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8.

Loki / Dysney+ /режисер — Кейт Геррон / у головних ролях — Том Гіддлстон, Оуен Вілсон, Гугу Мбаті-Роу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

«І просто так...»

Єдиний серіал з нашої добірки, який має досить низькі оцінки критиків та аудиторії. Однак перші дві серії стали найпопулярнішими на HBO Max за всю історію. А сам серіал наприкінці 2021 року обговорювався більше, ніж будь-який інший. «І просто так...» лають за все — відсутність Саманти, деяку зміну характерів героїнь, не завжди вдалі спроби загравати із сучасними темами мультикультуралізму та соціальної справедливості та за нюанси сюжету, які ми не будемо спойлерити. Але факт залишається фактом — продовження «Сексу і міста» стало великою подією. А ось «Багатьох святих Ньюарка» — приквел до «Клану Сопрано», — який теж вийшов у 2021 році, аудиторія майже не помітила, хоча критики були до нього прихильніші.

And Just Like That… / HBO Max / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 29% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,5.

«Мейр з Істтауна»

Мода на соціальні процедурали, яку багато в чому запустив перший сезон «Справжнього детективу» у 2014 році, до 2021 року призвела до цікавого результату. З одного боку «Мейр з Істтауна» — це дуже хороша робота, з цікавими героями та приголомшливою Кейт Вінслет. Її роль сержант-детектива Мейр Шиєн критики недаремно називають однією з найкращих у карʼєрі. Маленьке містечко із секретами його мешканців, соціальна депресія, економічні проблеми — у серіалі все це є. Та майже немає самого детективу, це найслабша лінія серіалу. А героїня не веде розслідування, а просто випадково дізнається про факти й переживає прозріння. Але серіал все одно варто подивитися — це найкраще, що виходило у жанрі процедуралу в 2021 році.

Mare of Easttown / HBO Max / шоуранер — Бред Інгелсбі / у головних ролях — Кейт Вінслет, Еван Пітерс, Ангурі Райс, Гай Пірс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMD — 8,5.

«Опівнічна меса»

Райлі Флінн повертається до свого рідного містечка на ізольованому острові, після чотирьох років у вʼязниці за пʼяну автомобільну аварію. Він хоче розібратися в собі та пережити свою провину у загибелі жінки. Одночасно з ним у місто прибуває новий пастор, отець Пол, який замінив старого отця Прюїтта. Втім, Прюїтт зник дуже загадково, а життя острова різко наповнюється містикою та різними знаменнями. Критики серіал хвалять і навіть називають найкращою роботою Майкла Фленегана, який знімає горори вже 20 років. Після «Американської історії жахів», «Містера Мерседеса» та «Касл-Рока» непогані горор-серіали вже стали звичним явищем. Але «Опівнічна меса» все одно вартує уваги.

Midnight Mass / Netflix / шоуранер — Майкл Фленеган / у головних ролях — Кейт Сігел, Зак Гілфорд, Рахул Колі, Геміш Лінклейтер / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMD 7,7.

«Книга Боби Фетта»

Після успіху двох сезонів «Мандалорця» Джон Фавро в очах фанатів став рятівником всесвіту «Зоряних війн». «Книга Боби Фетта» — це пряме продовження «Мандалорця». Після того як Фетт та його помічниця Феннек Шанд допомогли героям серіалу, вони вирушили до свого спін-оффу. У планах у Боби — повернути собі повагу та владу в кримінальному світі Татуїна та принагідно розповісти історію свого порятунку з пащі сарлака, куди він упав ще у «Поверненні джедая» 1983 року. Якщо в цьому абзаці немає незнайомих вам слів, то «Книгу Боби Фетта» варто подивитися неодмінно. Поки що вийшов лише один епізод, але Джону Фавро можна вірити.

The Book of Boba Fett / Disney+ / шоуранер — Джон Фавро / у головних ролях — Темуера Моррісон, Мінг-На Вен, Дженніфер Білз / тривалість — 7 епізодів/рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 75% від глядачів/рейтинг IMDb — 8,4.

«Корпорація змов»

Геніальна вчена Рейган Рідлі працює в секретній урядовій корпорації «Когніто», завдання якої — керувати теоріями змов. Тобто приховувати правду про рептилоїдів та генетичні експерименти від громадян. Паралельно Рейган доведеться шукати порозуміння з власним батьком, терпіти нового колегу Бретта і дізнатися про таємниці, які приховані навіть від корпорації «Когніто». Головний автор серіалу — Шіон Такеучі, яка писала сценарії до кількох епізодів мультсеріалу «Гравіті Фолз». Творець «Гравіті Фолз» Алекс Гірш виступив продюсером та співавтором сценарію. Критики пишуть, що «Корпорація змов» не дотягує до «Гравіті Фолз». Зате виявляється дуже актуальним у 2021—2022 роках, коли конспірологами на хвилі пандемії ковіду стали занадто багато людей.

Inside Job / Netflix / автори — Шіон Такеучі та Алекс Гірш / у головних ролях (озвучка) — Ліззі Каплан, Крістіан Слейтер, Джон ДіМаджіо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMD — 7,7.

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