33 роки тому Ан-225 «Мрія» вперше піднявся у небо і відтоді встановив понад 200 світових рекордів. Згадуємо історію найбільшого та єдиного у світі літака — у 15 архівних фото

Двадцять першого грудня 1988 року відбувся перший політ дослідного зразка найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія», створеного київським заводом «Антонов». Спочатку його будували для космічної галузі — він міг транспортувати ракети і слугувати «стартовим майданчиком» для космічних кораблів. Але СРСР розпався, а «Мрію» до кінця 1990-х законсервували в ангарі. На початку 2000-х її реконструювали та модифікували для перевезення надважких та надгабаритних вантажів, наприклад, локомотивів або багатотонних генераторів. А ще «Мрію» часто використовують, щоби оперативно доставити гуманітарні вантажі. Досі існує лише один екземпляр Ан-225. Але він уже увійшов в історію, встановивши близько 250 світових рекордів за швидкістю, висотою, вантажопідйомністю. «Бабель» згадує історію найбільшого у світі літака у 15 фото.