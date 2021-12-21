33 года назад Ан-225 «Мрія» впервые поднялся в небо и с тех пор установил более 200 мировых рекордов. Вспоминаем историю самого большого и единственного в мире самолета — в 15 архивных фото

Двадцать первого декабря 1988 года состоялся первый полет опытного образца самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрія», созданного киевским заводом «Антонов». Изначально его строили для космической отрасли — он мог транспортировать ракеты и служить «стартовой площадкой» для космических кораблей. Но СССР распался, а «Мрію» до конца 1990-х законсервировали в ангаре. В начале 2000-х ее реконструировали и модифицировали для перевозки сверхтяжелых и сверхгабаритных грузов, например, локомотивов или многотонных генераторов. А еще «Мрію» часто используют, чтобы оперативно доставить гуманитарные грузы. До сих пор существует только один экземпляр Ан-225. Но он уже вошел в историю, установив около 250 мировых рекордов по скорости, высоте, грузоподъемности. «Бабель» вспоминает историю самого большого в мире самолета в 15 фото.