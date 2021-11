Власники криптовалют зібрали $40 мільйонів, щоб купити на аукціоні копію Конституції США. Торги виграв їхній конкурент, а учасники спільноти пересварилися через гроші — за матеріалами VICE

На продаж виставили копію оригіналу американської Конституції, усього їх було 500 штук. Копії видавали делегатам Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1878 року. Саме тоді ухвалили Конституцію США. Однак до наших днів із 500 копій вцілили лише 13.

Лотом зацікавилася американська спільнота власників криптовалюти. Вони зрозуміли, що самі не можуть змагатися з мільярдерами та багатими колекціонерами, тому вирішили запустити одну з найбільших у світі краудфандингових компаній. Для координації інвестори створили організацію ConstitutionDAO. Це онлайн-спільнота, внески до якої приймали винятково в токенах криптовалюти Ethereum — «ефірах».

Напередодні аукціону в ConstitutionDAO було 17 тисяч вкладників, які накраудфандили приблизно $40 мільйонів доларів. Гроші збирали швидко, тому чітких правил, а тим паче мети подальшого існування спільноти не було. Попередньо вкладники ConstitutionDAO планували демократичним голосуванням встановити долю копії, якщо їм вдасться її викупити. Пропонували випустити NFT документу, а саму копію передати в музей чи інститут як експонат.

Організатори спільноти ConstitutionDAO рекламували себе як приклад прямої демократії. Для вкладників випустили спеціальні токени під назвою People з курсом мільйон токенів за один «ефір». У майбутньому ці токени планували використати для голосування щодо долі копії, але як саме — ніхто не знав. Одна з ідей передбачала, що один токен мав дорівнювати одному голосу, тож що більше вкладник купив токенів — тим більше в нього голосів.

У спільноті відразу попереджали всіх вкладників — коли лот придбають, ніхто не отримає ані прибутку, ані зможе володіти якоюсь його «частиною». Єдине, що могли зробити вкладники, — вирішити долю копії Конституції. Однак чимало вкладників розцінювали свій внесок саме як інвестицію. Вони розраховували, наприклад, продати свої токени чи свою частку придбаного документа. На деяких біржах ще до аукціону почали продавати токени People.

Аналітики Sothebyʼs розраховували, що ціна копії під час аукціону може сягнути $20 мільйонів, однак її продали за понад $43 мільйони — це рекордна сума для продажу будь-якого історичного документу. Попередній встановив Білл Гейтс: він придбав у 1994 році «Лестерський кодекс» Леонардо да Вінчі за $30,8 мільйона. ConstitutionDAO програла одному з американських мільярдерів і колекціонерів Кеннету Гріффіну, учаснику різних аукціонів. Колекцію придбаних ним картин та інших творів мистецтва оцінюють приблизно у $800 мільйонів.

Після програшу на аукціоні в ConstitutionDAO почався хаос. Через поспіх під час збору коштів і відсутність будь-яких правил вкладники не розуміли, що робити далі та чи є сенс тримати свої гроші у спільноті. Невелика група розробників та юристів оголосили себе керівниками ConstitutionDAO.

Наступного дня «керівники» ConstitutionDAO заявили, що відмовляються від токенів People і запустять нові — We are the people (WTR), які й визначать долю існування спільноти. Це обурило багатьох вкладників, а ціна токенів People впала фактично до нуля. Декому вдалося придбати сотні тисяч токенів за безцінь.

Уже через день організатори змінили свою думку і відмовились вводити токени WTR, залишивши чинними People. Вони пояснили це тим, що запуск нових токенів треба ретельно прорахувати та зрозуміти, як вони допомагатимуть керувати спільнотою.

Усі ці рішення сильно розлютили вкладників. В офіційному Discord спільноти досі тривають гнівні дискусії на тему, чи не була ConstitutionDAO глобальною шахрайською схемою. Вкладники запитували в організаторів, що буде з проєктом і токенами, цікавились, який документ спробують придбати наступним. Усі ці запитання залишилися без відповіді.

Через хаос в організації багато вкладників намагалися повернути свої гроші, але виявилося, що це не так просто. Середня сумма внеску в ConstitutionDAO становила приблизно $200. Це означає, що велика кількість вкладників вносили доволі незначні суми, до того ж багато хто з них узагалі вперше користувалися криптовалютою та криптовалютними гаманцями.

Організатори опублікували інструкцію для тих, хто хоче зробити внесок. Кошти вони приймали винятково в «ефірах». Аби зробити внесок, вкладникам потрібно було спочатку придбати криптовалюту, покласти її на криптовалютний гаманець, а вже потім відправити на платформу з придбання токенів. Усі ці транзакції передбачали комісії, а на деяких платформах вони були занадто високі. Із зібраних $40 мільйонів майже мільйон сплатили за різні комісії під час переказів криптовалюти з однієї платформи на іншу.

Тепер половина усіх вкладників фактично не можуть забрати свої кошти назад, оскільки втратять всю суму внеску, сплачуючи комісії на криптовалютних платформах. Й у них залишається лише один варіант — і надалі залишатися членами спільноти ConstitutionDAO.

Спроба обʼєднатись і купити копію Конституції завершилася повним провалом. Спільнота отримала близько $40 мільйонів, але не знала, як ними керувати і куди вкласти. Організатори вирішили закрити спільноту і повернути гроші всім вкладникам з найменшими втратами. Однак токен People цілком може стати мемом, який люди скуповують заради забави. Коли про ConstitutionDAO написали багато профільних ЗМІ, ціна токенів зросла з $0,004 до $0,16. Але потім знову почала падати.

