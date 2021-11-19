На аукціоні Sothebyʼs за рекордні $43,2 мільйона продали першу копію Конституції США

На аукціоні Sothebyʼs продали першу рідкісну копію Конституції США за рекордні для історичного документа $43,2 мільйона.

Про це повідомила пресслужба Sothebyʼs.

На аукціоні продали один з 13 екземплярів, що збереглися, з тиражу в 500 копій, які були видані для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1878 року. У ході цього конвенту було і прийнято Конституцію, яка стала основою державного устрою США.

У торгах брала участь група криптовалютних інвесторів, яка назвала себе ConstitutionDAO. Вона зібрала донатами $40 млн із понад 17 тисяч людей. Цієї суми, однак, не вистачило і копія дісталася іншому покупцеві.

Весь виторг Sotheby's піде на користь освітніх програм для студентів.