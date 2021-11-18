На аукціоні Sothebyʼs картину Моне продали за чотири хвилини. Вона обійшлася покупцю у понад $50 мільйонів

Аукціонний дім Sothebyʼs продав картину художника Клода Моне «Ставок з водяними ліліями» за $50,8 млн.

Про це повідомляється в Twitter удома.

Написана у 1918 році робота французького імпресіоніста виставлялася на аукціон уперше за майже 25 років. Торги тривали лише чотири хвилини.

Картина «Ставок з водяними ліліями» стала однією з кількох робіт Моне, натхненних видами ставка в його саду в Живерні. За даними ЗМІ, роботи Моне переважно зберігаються в музеях і рідко виставляються на торги. У 2015 році його «Водяні лілії» продали на аукціоні Sothebyʼs за $54 млн, а через чотири роки картину із серії «Стоги сіна» купили за $110,7 млн.