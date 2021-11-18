На аукционе Sothebyʼs картину Моне продали за четыре минуты. Она обошлась покупателю в $50 миллионов

Аукционный дом Sotheby’s продал картину художника Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» за $50,8 млн.
Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.
Написанная в 1918 году работа французского импрессиониста выставлялась на аукцион впервые за почти 25 лет. Торги длились всего четыре минуты.
Картина «Пруд с водяными лилиями» стала одной из нескольких работ Моне, вдохновленных видами пруда в его саду в Живерни. По данным СМИ, работы Моне в основном хранятся в музеях и редко выставляются на торги. В 2015 году его «Водяные лилии» продали на аукционе Sothebyʼs за $54 млн, а через четыре года «Стог сена» купили за $110, 7 млн.
- На аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало «Диего и я».
- Ранее на аукционе Sothebyʼs продали 11 работ Пабло Пикассо стоимостью $110 миллионов.
- Перед этим аукционный дом продал за 18,58 миллиона фунтов стерлингов (около $25,4 миллиона) картину уличного художника Бенкси «Любовь в мусорном баке», частично уничтоженную встроенным в рамку шредером в 2018 году.