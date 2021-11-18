На аукционе Sothebyʼs картину Моне продали за четыре минуты. Она обошлась покупателю в $50 миллионов

Аукционный дом Sotheby’s продал картину художника Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» за $50,8 млн.

Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Написанная в 1918 году работа французского импрессиониста выставлялась на аукцион впервые за почти 25 лет. Торги длились всего четыре минуты.

Картина «Пруд с водяными лилиями» стала одной из нескольких работ Моне, вдохновленных видами пруда в его саду в Живерни. По данным СМИ, работы Моне в основном хранятся в музеях и редко выставляются на торги. В 2015 году его «Водяные лилии» продали на аукционе Sothebyʼs за $54 млн, а через четыре года «Стог сена» купили за $110, 7 млн.