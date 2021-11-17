На аукционе Sothebyʼs за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало «Диего и я».

Об этом сообщает Reuters.

Картина, на которой изображена сама художница и ее муж Диего Ривера, была написана в 1949 году.

Покупателем является основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини, он приобрел работу Фриды Кало за $34,9 миллиона — это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников. В эту сумму также включены сборы в размере $3,9 миллиона.

До сих пор самой дорогой работой Кало, проданной на аукционе, была «Две обнаженные женщины в лесу» 1939 года — $8 миллионов.

Предыдущий рекорд для латиноамериканских художников установили в 2018 году, когда работу Диего Риверы «Соперники» продали за $9,76 миллиона на аукционе Christie's.