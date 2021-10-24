На аукционе Sothebyʼs работы Пикассо продали за $110 млн. Они более 20 лет выставлялись в отеле Лас-Вегаса

На аукционе Sothebyʼs продали 11 работ Пабло Пикассо стоимостью в $110 миллионов.

Об этом пишет BBC.

Эти работы на протяжении 20 лет были выставлены в ресторане Picasso в отеле Bellagio, расположенном в Лас-Вегасе. На аукционе были представлены девять картин и две керамические работы испанского художника, умершего в 1973 году.

Картина 1938 года «Женщина в красно-оранжевом берете» с изображением возлюбленной и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер была продана по самой высокой цене — $40,5 миллиона.

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Другой шедевр — масштабный портрет Homme et Enfant («Мужчина и ребенок») продали за $24,4 миллиона. «Работа 1959 года высотой почти 2 метра является чрезвычайно впечатляющим примером достижений Пикассо на этом важном этапе его карьеры», — заявил аукционный дом.

Также была продана картина Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs («Натюрморт с корзиной фруктов и цветами»), написанная Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Она была продана за $16,6 миллиона. «Несмотря на разрушения и невзгоды Второй мировой войны, годы между 1940—1944 годами стали одним из самых богатых периодов для Пикассо», — заявили в Sothebyʼs.

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Сообщается, что вырученные от продажи картин средства отель планирует пустить на приобретение в свою коллекцию картин женщин, а также художников из числа меньшинств и художников из развивающихся стран.