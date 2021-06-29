В Греции в ущелье нашли картину Пабло Пикассо, которую украли из музея 9 лет назад

В Греции на окраине города Кератея полиция нашла картину Пабло Пикассо, которую украли девять лет назад с греческой галереи. Об этом сообщает The Guardian.

Картину Пикассо «Женская голова» вместе с картиной нидерландского художника Пита Мондриана с изображением мельницы нашли в ущелье в окрестностях Кератея. Обе украли во время ограбления в Национальной галерее Афин в 2012 году.

Следующие девять лет преступники пытались вывезти картины из страны, чтобы продать их на черном рынке. Как оказалось, до этого момента полотна были спрятаны на складе в городе Кератея. На их местонахождение указал 49-летний грек, который, как считается, был одним из двух участников кражи. Позже он в этом признался и был арестован. Мужчина забрал картины из тайника и собирался вывезти их за границу, но обнаружил, что за ним следит полиция, и сбросил их в овраг.