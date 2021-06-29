У Греції в ущелині знайшли картину Пабло Пікассо, яку вкрали з музею 9 років тому

У Греції на околиці міста Кератея поліція знайшла картину Пабло Пікассо, яку вкрали девʼять років тому з грецької галереї. Про це повідомляє The Guardian.

Картину Пікассо «Жіноча голова» разом з картиною нідерландського художника Піта Мондріана із зображенням вітряка знайшли в ущелині на околиці Кератеї. Обидві вкрали під час пограбування у Національній галереї Афін у 2012 році.

Наступні дев'ять років злочинці намагалися вивезти картини з країни, щоб продати їх на чорному ринку. Як виявилося, до цього моменту полотна були заховані на складі у місті Кератея. На їхнє місцезнаходження вказав 49-річний грек, який, як вважається, був одним з двох учасників крадіжки. Пізніше він в цьому зізнався і його заарештували. Чоловік забрав картини зі схованки і збирався вивезти їх за кордон, але виявив, що за ним стежить поліція, і скинув їх у яр.