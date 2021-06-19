У Німеччині у придорожньому смітнику знайшли дві картини XVII століття

У Німеччині невідомі викинули у придорожній сміттєвий бак дві цінні картини XVII століття.
Про це заявила поліція, а деталі вже розповідає BBC.
Картини знайшли у травні — чоловік побачив їх у сміттєвому баку на автомагістралі A7 неподалік від Вюрцбурга у Баварії. Він здав їх у поліцію Кельна. Роботи ще ніхто не забрав. Поліція просить всіх, хто впізнав твори мистецтва або знає, як вони опинилися у смітнику, вийти на звʼязок.
Ймовірно, картини маслом написали голландський художник Самуель ван Хогстратен та італієць Пʼєтро Беллотті. За словами поліції, первісна оцінка мистецтвознавця показала, що обидві картини — оригінали.
Одна картина — портрет хлопчика у червоному капелюсі. Її написав ван Хогстратен — художник і письменник, який жив у Нідерландах між 1627 і 1678 роками.
Інша — автопортрет усміхненого Пʼєтро Беллотті, менш відомого італійського художника, який жив у 1625—1700 роках.
Хогстратен найбільш відомий своїми експериментами з перспективою, художньою технікою, яка надає роботі тривимірний вигляд. На аукціонах його роботи продаються за великі суми (десятки тисяч доларів). Беллотті також зробив собі імʼя як художник у період бароко, хоча про нього мало що відомо.
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