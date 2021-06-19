У Німеччині у придорожньому смітнику знайшли дві картини XVII століття

Картини знайшли у травні — чоловік побачив їх у сміттєвому баку на автомагістралі A7 неподалік від Вюрцбурга у Баварії. Він здав їх у поліцію Кельна. Роботи ще ніхто не забрав. Поліція просить всіх, хто впізнав твори мистецтва або знає, як вони опинилися у смітнику, вийти на звʼязок.

Про це заявила поліція , а деталі вже розповідає BBC .

У Німеччині невідомі викинули у придорожній сміттєвий бак дві цінні картини XVII століття.

Ймовірно, картини маслом написали голландський художник Самуель ван Хогстратен та італієць Пʼєтро Беллотті. За словами поліції, первісна оцінка мистецтвознавця показала, що обидві картини — оригінали.

Одна картина — портрет хлопчика у червоному капелюсі. Її написав ван Хогстратен — художник і письменник, який жив у Нідерландах між 1627 і 1678 роками.

Інша — автопортрет усміхненого Пʼєтро Беллотті, менш відомого італійського художника, який жив у 1625—1700 роках.