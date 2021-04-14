У Бельгії знайшли викрадену давньоримську статую — її випадково побачили на вітрині в антикварній крамниці

У бельгійській антикварній крамниці знайшли давньоримську статую, датовану першим століттям до нашої ери, яку, як зʼясувалося, викрали з Італії десять років тому. Це «Тогатус» — мармурова чоловіча фігура в тозі й без голови.

Статую вже повернули додому, пише Euronews.

Античний артефакт випадково знайшли двоє італійських карабінерів з підрозділу охорони культурної спадщини. Вони перебували в Бельгії через розслідування, і після роботи пішли до кварталу Саблон, відомого своїми антикварними крамницями.

Коли в одній з крамниць італійці побачили давньоримську статую, то порівняли її з тими, що були в базі даних викрадених артефактів. Підозри карабінерів справдилися, і «Тогатуса» повернули на батьківщину.