В Бельгии нашли похищенную древнеримскую статую — ее случайно увидели на витрине в антикварной лавке

В бельгийской антикварной лавке нашли древнеримскую статую, датированную первым веком до нашей эры, которую, как оказалось, похитили из Италии десять лет назад. Это «Тогатус» — мраморная мужская фигура в тоге и без головы.

Статую уже вернули домой, пишет Euronews.

Античный артефакт случайно нашли двое итальянских карабинеров из подразделения охраны культурного наследия. Они находились в Бельгии в связи с расследованием и после работы пошли в квартал Саблон, известный своими антикварными лавками.

Когда в одном из магазинов итальянцы увидели древнеримскую статую, то сравнили ее с теми, что были в базе данных похищенных артефактов. Подозрения карабинеров оказались верными, и «Тогатуса» вернули на родину.