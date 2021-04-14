В Бельгии нашли похищенную древнеримскую статую — ее случайно увидели на витрине в антикварной лавке

В бельгийской антикварной лавке нашли древнеримскую статую, датированную первым веком до нашей эры, которую, как оказалось, похитили из Италии десять лет назад. Это «Тогатус» — мраморная мужская фигура в тоге и без головы.
Статую уже вернули домой, пишет Euronews.
Античный артефакт случайно нашли двое итальянских карабинеров из подразделения охраны культурного наследия. Они находились в Бельгии в связи с расследованием и после работы пошли в квартал Саблон, известный своими антикварными лавками.
Когда в одном из магазинов итальянцы увидели древнеримскую статую, то сравнили ее с теми, что были в базе данных похищенных артефактов. Подозрения карабинеров оказались верными, и «Тогатуса» вернули на родину.
Стоимость артефакта оценили в €100 тысяч. По делу о его похищении уже есть один подозреваемый — итальянский бизнесмен, получивший и вывезший за границу статую, украденную из археологической местности недалеко от Рима в ноябре 2011 года.
Подразделение карабинеров по охране культурного наследия было основано в 1969 году как первый в мире специализированный полицейский отряд, который борется с преступностью, связанной с произведениями искусства и антиквариатом.
В последние годы это подразделение помогло вернуть тысячи артефактов, похищенных боевиками «Исламского государства» с древних культурных местностей в Ираке и Сирии.
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