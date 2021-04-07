Найденный в подвале замка артефакт оказался трехмерной картой древней державы. Вероятно, в ней произошла революция

Во Франции в начале ХХ века нашли каменную плиту с отделкой, которая служила стенкой гроба древнего захоронения. Артефакт отправили в музей, где его спрятали в подвале и забыли, а повторно нашли уже в XXI веке. Недавно группа британских и французских ученых пришли к выводу, что плита — на самом деле трехмерная карта древнего государственного объединения.
Об этом рассказывает публикация Борнмутского университета.
Плиту нашли в 1900 году в окрестностях города Леан, что в Бретани — северо-западном регионе Франции. Украшенный артефакт использовался как стенка каменного гроба в бронзовом веке и получил название Сен-Белек. Во время захоронения его повернули гравировкой внутрь.
Сначала плита попала в частный музей, пока в 1924 году ее не выкупил Музей национальных древностей (Musée des Antiquités nationales), расположенный в Сен-Жерменском дворце — бывшей королевской резиденции под Парижем. Однако артефакт не включили в коллекцию доисторического периода — о нем попросту забыли.
Наконец, плиту Сен-Белек нашли в подвале замка в 2014 году. Научная группа из британского и двух французских университетов в 2017 году начала изучать артефакт и установила, что плита — одно из старейших картографических изображений и является картой политического объединения раннего бронзового века.
Ученые тщательно изучили объект и нашли на нем элементы, ожидаемые для доисторических карт, в частности реку Оде и ее притоки. Изображенная территория занимает область 30 на 21 километр. Исследователи также предполагают, что государственное объединение было строго иерархическим и жестко контролировало свою территорию.
Ученые считают, что эта древняя держава могла просуществовать несколько веков во ІІ тысячелетии до нашей эры, прежде чем трансформировалась или была разрушена. В то же время детализация карты и мастерство изготовления свидетельствует, что ее мастера хорошо знали географию.
Поскольку плита была существенно повреждена и использовалась как строительный материал для захоронения, можно сделать вывод, что этот древний режим был свергнут, а его элита наказана — это отобразилось в своеобразном «иконоборчестве».
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