У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні цінних картин Ван Гога та Галса. Однак де роботи митців — досі невідомо

У Нідерландах заарештували 58-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні картин Вінсента Ван Гога та Франса Галса, які разом коштують майже $25 млн. Роботи митців зникли під час пограбування музеїв у 2020 році.
Про це пише The Guardian.
Підозрюваного в крадіжці картин Ван Гога «Весняний сад» 1884 року і Галса — «Двоє хлопчиків, що сміються» 1626 затримали в його домі, однак робіт митців там не знайшли.
Шедевр Ван Гога, який коштує майже $7 млн, був викрадений з музею неподалік Амстердама рано вранці 30 березня торік, коли він був закритий через пандемію коронавірусу. Прикметно, що це був день народження художника.
Робота Галса була викрадена в серпні у музеї в місті Лердам, її вартість оцінюють у понад $17 млн. Злодії не змогли впоратися з сигналізацію, однак до прибуття поліції встигли зникнути з картиною художника, якого вважають найвеличнішим портретистом XVII століття.
Поліція досі шукає картини.
Нідерландський арт-детектив Артур Бранд ще торік отримав докази того, що картина Ван Гога перебуває в руках мафії. Роботу вважають цінною у зв’язку з тим, що вона відноситься до раннього періоду творчості митця ХІХ століття, ще до того як він перейшов до свого «фірмового» пост-імпресіоністського стилю.
- На аукціоні Drouot у Парижі продали лист, написаний художниками Вінсентом Ван Гогом і Полем Гогеном, у якому вони описували свої відвідини борделів.
- Учений виявив місце у Франції, де в 1890 році художник Ван Гог написав свою останню картину «Коріння дерев». Він виявив листівку 1900—1910 років, на якій зображений схил пагорба і дерева.
- У Парижі на аукціоні за рекордну суму продали картину Ван Гога «Вулична сцена на Монмартрі», яку майже ніхто не бачив — за неї віддали €13,09 мільйонів.