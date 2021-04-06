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В Нидерландах задержали подозреваемого в похищении ценных картин Ван Гога и Халса. Однако где работы художников — пока неизвестно

Автор:
Дмитрий Мирончук
Дата:

В Нидерландах арестовали 58-летнего мужчину, которого подозревают в похищении картин Винсента Ван Гога и Франса Халса, которые вместе стоят почти $25 млн. Работы художников исчезли во время ограбления музеев в 2020 году.

Об этом пишет The Guardian.

Подозреваемого в краже картин Ван Гога «Весенний сад» 1884 года и Халс — «Двое смеющихся мальчиков» 1626 задержали в его доме, однако работ художников там не нашли.

Винсенст Ван Гог, «Весенний сад», 1884

Винсенст Ван Гог, «Весенний сад», 1884

Groninger Museum voor Stad en Lande

Шедевр Ван Гога, который стоит почти $7 млн, был похищен из музея неподалеку Амстердама рано утром 30 марта прошлого года, когда он был закрыт из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что это был день рождения художника.

Франс Халс, «Двое мальчиков, смеются», 1626

Франс Халс, «Двое мальчиков, смеются», 1626

Meisterwerke der Malerei

Работа Халса была похищена в августе в музее города Лердам, ее стоимость оценивается в более чем $17 млн. Воры не смогли справиться с сигнализацией, но до прибытия полиции успели исчезнуть с картиной художника, которого считают величайшим портретистом XVII века.

Полиция до сих пор ищет картины.

Нидерландский арт-детектив Артур Бранд еще в прошлом году получил доказательства того, что картина Ван Гога находится в руках мафии. Работу считают ценной в связи с тем, что она относится к раннему периоду творчества художника XIX века, еще до того как он перешел к своему «фирменному» пост-импрессионистскому стилю.

  • На аукционе Drouot в Париже продали письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном, в котором они описывали свое посещение борделей.
  • Ученый обнаружил место во Франции, где в 1890 году художник Ван Гог написал свою последнюю картину «Корни деревьев». Он обнаружил открытку 1900-1910 годов, на которой изображен склон холма и дерева.
  • В Париже на аукционе за рекордную сумму продали картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре», которую почти никто не видел — за нее отдали €13 млн.