В Нидерландах задержали подозреваемого в похищении ценных картин Ван Гога и Халса. Однако где работы художников — пока неизвестно

В Нидерландах арестовали 58-летнего мужчину, которого подозревают в похищении картин Винсента Ван Гога и Франса Халса, которые вместе стоят почти $25 млн. Работы художников исчезли во время ограбления музеев в 2020 году.

Об этом пишет The Guardian.

Подозреваемого в краже картин Ван Гога «Весенний сад» 1884 года и Халс — «Двое смеющихся мальчиков» 1626 задержали в его доме, однако работ художников там не нашли.

Винсенст Ван Гог, «Весенний сад», 1884 Groninger Museum voor Stad en Lande

Шедевр Ван Гога, который стоит почти $7 млн, был похищен из музея неподалеку Амстердама рано утром 30 марта прошлого года, когда он был закрыт из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что это был день рождения художника.

Франс Халс, «Двое мальчиков, смеются», 1626 Meisterwerke der Malerei

Работа Халса была похищена в августе в музее города Лердам, ее стоимость оценивается в более чем $17 млн. Воры не смогли справиться с сигнализацией, но до прибытия полиции успели исчезнуть с картиной художника, которого считают величайшим портретистом XVII века.

Полиция до сих пор ищет картины.

Нидерландский арт-детектив Артур Бранд еще в прошлом году получил доказательства того, что картина Ван Гога находится в руках мафии. Работу считают ценной в связи с тем, что она относится к раннему периоду творчества художника XIX века, еще до того как он перешел к своему «фирменному» пост-импрессионистскому стилю.