В Германии в придорожном мусорнике нашли две картины XVII века

Картины нашли в мае — мужчина увидел их в мусорном баке на автомагистрали A7 недалеко от Вюрцбурга в Баварии. Он сдал их в полицию Кельна. Работы еще никто не забрал. Полиция просит всех, кто узнал произведения искусства или знает, как они оказались на мусорке, выйти на связь.

Об этом заявила полиция , а детали уже рассказывает BBC .

В Германии неизвестные выбросили в придорожный мусорный бак две ценные картины XVII века.

Вероятно, картины маслом написали голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти. По словам полиции, первоначальная оценка искусствоведа показала, что обе картины — оригиналы.

Одна картина — портрет мальчика в красной шляпе. Ее написал ван Хогстратен — художник и писатель, живший в Нидерландах между 1627 и 1678 годами.

Другая — автопортрет улыбающегося Пьетро Беллотти, менее известного итальянского художника, жившего в 1625—1700 годы.