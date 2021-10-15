Картину Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продали за рекордные $25,4 млн

Аукционный дом Sothebyʼs продал за 18,58 млн фунтов стерлингов (около $25,4 млн) картину уличного художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке», которая частично была уничтожена встроенным в рамку шредером в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте Sothebyʼs.

Изначально картина называлась «Девочка с воздушным шаром», но после того как работа художника почти самоуничтожилась — ее переименовали.