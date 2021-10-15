Картину Бенксі «Любов у сміттєвому баку» продали за рекордні $25,4 млн

Аукціонний дім Sothebyʼs продав за 18,58 млн фунтів стерлінгів (близько $ 25,4 млн) картину вуличного художника Бенксі «Любов у сміттєвому баку», яку частково було знищено вбудованим в рамку шредером в 2018 році.

Про це повідомляється на сайті Sothebyʼs.

Спочатку картина називалася «Дівчинка з повітряною кулею», але після того як робота художника майже самознищилася — її перейменували.