Порізану картину художника Бенксі знову виставили на аукціон. За три роки вона подорожчала у чотири рази

Аукціонний дім Sothebyʼs знову виставив на аукціон картину вуличного художника Бенксі «Дівчина з повітряною кулею». У 2018 році її продали за $1,4 мільйона, а цього разу очікують отримати до $8,3 мільйона.

Про це повідомляє CNN.

Торги відбудуться у жовтні. Бенксі створив «Дівчинку з повітряною кулею» в 2006 році за мотивами свого однойменного графіті 2002 року. Зазначимо, що це порізана картина — у 2018 році одразу після продажу на очах у вражених учасників аукціону картина почала самознищуватися.