На аукционе Sothebyʼs за рекордные $43,2 миллиона продали первую копию Конституции США

На аукционе Sothebyʼs продали первую редкую копию Конституции США за рекордные для исторического документа $43,2 миллиона.

Об этом сообщила пресс-служба Sothebyʼs.

На аукционе продали один из 13 сохранившихся экземпляров из тиража в 500 копий, которые были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1878 года. В ходе этого конвента и была принята Конституция, которая стала основой государственного устройства США.

В торгах участвовала группа криптовалютных инвесторов, назвавшая себя ConstitutionDAO. Она собрала донатами $40 млн с более чем 17 тысяч человек. Этой суммы, однако, не хватило, и копия досталась другому покупателю.

Вся выручка Sothebyʼs пойдет на пользу образовательных программ для студентов.