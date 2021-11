Владельцы криптовалют собрали $40 миллионов, чтобы купить на аукционе копию Конституции США. Торги выиграл их конкурент, а участники сообщества перессорились из-за денег — по материалам VICE

На продажу была выставлена копия оригинала американской Конституции, всего их было 500 штук. Копии выдавали делегатам Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1878 года. Именно тогда была принята Конституция США. Однако до наших дней из 500 копий уцелели всего 13.

Лотом заинтересовалось американское сообщество владельцев криптовалюты. Они поняли, что сами не могут соперничать с миллиардерами и богатыми коллекционерами, поэтому решили запустить одну из крупнейших в мире краудфандинговых компаний. Для координации инвесторы создали организацию ConstitutionDAO. Это онлайн-сообщество, взносы в которое принимали исключительно в токенах криптовалюты Ethereum — «эфирах».

В преддверии аукциона у ConstitutionDAO было 17 тысяч вкладчиков, которые накраудфандили около $40 миллионов. Деньги собирали быстро, поэтому четких правил, а тем более целей дальнейшего существования у сообщества не было. Предварительно вкладчики ConstitutionDAO планировали демократическим голосованием установить судьбу копии, если им удастся ее выкупить. Предлагали выпустить NFT документа, а саму копию передать в музей или институт как экспонат.

Организаторы сообщества ConstitutionDAO рекламировали себя как пример прямой демократии. Для вкладчиков выпустили специальные токены под названием People с курсом миллион токенов за один «эфир». В будущем эти токены планировали использовать для голосования о судьбе копии, но как именно — никто не знал. Один из вариантов предполагал, что токен должен равняться одному голосу, чем больше вкладчик купил токенов — тем больше у него голосов.

В сообществе сразу предупреждали всех вкладчиков — когда лот приобретут, никто не получит прибыли и не сможет владеть какой-либо его «частью». Единственное, что могли сделать вкладчики, — решить судьбу копии Конституции. Несмотря на это, многие вкладчики расценивали свой вклад именно как инвестицию. Они рассчитывали, например, продать свои токены или свою долю приобретенного документа. На некоторых биржах еще до аукциона начали продавать токены People.

Getty Images

Аналитики Sothebyʼs рассчитывали, что цена копии во время аукциона может достичь $20 миллионов, но ее продали за более чем $43 миллиона. Это рекордная сумма для продажи любого исторического документа. Предыдущий установил Билл Гейтс: он приобрел в 1994 году «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи за $30,8 миллиона. ConstitutionDAO проиграло одному из американских миллиардеров и коллекционеров Кеннету Гриффину — участнику разных аукционов. Коллекцию приобретенных им картин и других произведений искусства оценивают примерно в $800 миллионов.

После проигрыша на аукционе в ConstitutionDAO начался хаос. Из-за спешки при сборе средств и отсутствия каких-либо правил вкладчики не понимали, что делать дальше и есть ли смысл держать свои деньги в сообществе. Небольшая группа разработчиков и юристов провозгласили себя руководителями ConstitutionDAO.

На следующий день «руководители» ConstitutionDAO заявили, что отказываются от токенов People и запустят новые — We are the people (WTR), которые и определят судьбу существования сообщества. Это возмутило многих вкладчиков, а стоимость токенов People рухнула практически до нуля. Некоторым людям удалось приобрести сотни тысяч токенов за бесценок.

Уже через день организаторы изменили свое решение и отказались вводить токены WTR, оставив в силе токены People. Они объяснили это тем, что запуск новых токенов нужно тщательно просчитать и понять, как они помогут управлять сообществом.

Все эти решения сильно разозлили вкладчиков. В официальном Discord сообщества до сих пор продолжаются гневные дискуссии на тему, не было ли ConstitutionDAO глобальной мошеннической схемой. Вкладчики спрашивали у организаторов, что будет с проектом и токенами, интересовались, какой документ попытаются приобрести следующим. Все эти вопросы остались без ответа.

Из-за хаоса в организации многие вкладчики пытались вернуть свои деньги, но оказалось, что это не так просто. Средняя сумма взноса в ConstitutionDAO составляла около $200. Это означает, что большое количество вкладчиков вносили довольно незначительные суммы, к тому же многие впервые впервые пользовались криптовалютой и криптовалютными кошельками.

Организаторы опубликовали инструкцию для тех, кто хочет сделать взнос. Денежные средства они принимали исключительно в «эфирах». Чтобы сделать взнос, вкладчикам нужно было сначала приобрести криптовалюту, затем положить ее на криптовалютный кошелек, а уже потом отправить на платформу по приобретению токенов. Все эти транзакции предусматривали комиссии, а на некоторых платформах они были слишком высоки. Из собранных $40 миллионов около миллиона уплатили за разные комиссии при переводах криптовалюты с одной платформы на другую.

Теперь половина всех вкладчиков фактически не могут вернуть свои средства, поскольку потеряют всю сумму взноса, выплачивая комиссии на криптовалютных платформах. И у них остается только один вариант — оставаться членом сообщества ConstitutionDAO.

Попытка объединиться и купить копию Конституции завершилась полным провалом. Сообщество получило около $40 миллионов, но не знало, как ими управлять и куда вложить. Организаторы решили закрыть сообщество и вернуть деньги всем вкладчикам с наименьшими потерями. А сам токен People вполне может стать мемом, который люди покупают ради забавы. Когда о ConstitutionDAO написали многие профильные СМИ, цена токенов выросла с $0,004 до $0,16. Но потом снова начала падать.

