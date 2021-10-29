31 жовтня Харків обирає мера. Ним точно стане колишній друг Геннадія Кернеса, можливо, із нудним обличчям. «Бабель» згадує найцікавіше та кримінальне про Михайла Добкіна та Ігоря Терехова

Ігор Терехов

Терехову 54 роки. До Харківської міськради він прийшов у 1999 році — кілька років очолював там різні управління. У квітні 2006 року став економічним радником відділу, який забезпечував діяльність голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова. Тоді ж Терехов намагався пройти до парламенту за списком блоку «Наша Україна», але програв. У березні 2007-го Аваков призначив його своїм заступником — так Терехов опинився в політиці.

Терехов розповідав «Бабелю», що на той час він, Арсен Аваков, секретар Харківської міськради Геннадій Кернес та Павло Фукс «були однією харківською компанією» і серйозних конфліктів між ними не було. Але з часом відносини між Аваковим з одного боку та Добкіним і Кернесом з іншого — зіпсувалися. Добкін тоді був мером Харкова і не спілкуватися з головою області не міг — усім трьом був потрібен нормальний діалог. Налагодити його Аваков доручив своєму заступникові Терехову. Той більше спілкувався з Кернесом.

Ігор Терехов у себе в кабінеті. Сергій Моргунов / «Бабель»

У 2010 році президентом став Віктор Янукович. Авакова на посаді голови ОДА змінив Добкін, Терехов подав заяву про відставку. Оскільки місце мера звільнилося, Кернес, як секретар міськради, почав виконувати його обовʼязки. Терехова він запросив у заступники, і той, обговоривши пропозицію з Аваковим, погодився. З Кернесом Терехов домовився ніколи не обговорювати Авакова і попередив, що за жодних умов не вступить до правлячої Партії регіонів. У недавньому інтервʼю Терехов розповів, що ніколи не розумів, як Януковича могли обрати президентом. У жовтні 2010 року на місцевих виборах Кернес став повноправним міським головою. А нова Харківська міськрада призначила Терехова його заступником з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста.

Під час Революції гідності Кернес підтримував антимайдан. Активісти харківського Євромайдану Олександр Кутянін та Сергій Ряполов звинуватили мера та його охоронців у викраденні та тортурах. Терехов про це знав, особисто був присутній і, за словами Ряполова, змусив хлопців написати заяву на інших активістів Євромайдану, що ті підбивали їх на «підготовку до хуліганських дій». Пізніше, посилаючись на ці заяви, МВС Віталія Захарченка наполягало, що Ряполова та Кутяніна ніхто не викрадав. У 2018 році справу закрили, пізніше її відновили, але розслідуванню завадив карантин і смерть Кернеса. Зараз Ряполов теж балотується у мери і періодично у Facebook репостить Добкіна.

Після замаху на Кернеса у 2014 році, внаслідок якого той перестав ходити, Терехов, за словами Добкіна, повністю обмежив доступ до мера. У 2015-му Терехов став депутатом Харківської міськради від партії «Відродження», а у вересні — першим заступником мера Кернеса.

Геннадій Кернес і праворуч на фото Ігор Терехов. УНІАН

У листопаді 2017 року Терехов провернув дивовижну схему. Він позичив 15 мільйонів гривень у Лади Крімерман, яка до травня 2016 року була засновником «Компанії з управління активами «Фінекс-капітал». На ці гроші Терехов купив інвестиційні сертифікати цієї ж компанії, отримав 10 мільйонів дивідендів і повернув Крімерман тільки пʼять з пʼятнадцяти мільйонів. Дивіденди від цієї компанії отримав і Геннадій Кернес — компанія керує фірмами, які часто отримують підряди від харківської влади.

Напередодні місцевих виборів 2020 року команда мера створила нову партію «Блок Кернеса — Успішний Харків». У виборчому списку Ігор Терехов посів друге місце. На початку вересня 2020 року Кернес захворів на коронавірус і фактичним керівником міста став його перший заступник Терехов. Він переконував усіх, що Кернес скоро одужає і в мери потрібно висувати саме його.

Коли Кернес відійшов від справ, у списку кандидатів до міськради від «Блоку Кернеса» розпочалися перестановки. «Терехов завів у перший десяток списку людей Котвіцького-Авакова. Через зміну списку були конфлікти. Кернес хотів оновити команду та пообіцяв молодим людям місця у ній. А коли він захворів, Терехов поставив усіх старих», — розповідав «Громадському» депутат міськради Харкова Дмитро Булах. На ці звинувачення Терехов відповідав ухильно і просив назвати конкретні прізвища. А в інтервʼю «Бабелю» говорив, що його незаслужено називають людиною Авакова — він людина Кернеса. Але наприкінці листопада 2020 року програма «Схеми» зафіксувала, як людина, схожа на Терехова, входила до офісу бізнесмена Бориса Кауфмана в компанії бізнес-партнера родини Авакова Ігоря Котвіцького, а потім поїхала в його автомобілі.

На виборах 2020 року мером Харкова знову став Геннадій Кернес. І хоча у цей час він перебував на лікуванні у Німеччині, 9 грудня його оголосили мером. Того ж дня міськрада обрала Терехова секретарем. На засіданні заявили, що Терехова на цю посаду у листі висунув сам Кернес. Сімнадцятого грудня Кернес помер, і Терехов почав виконувати обовʼязки мера міста. Його опоненти та Добкін звинувачують Терехова у підробці та стверджують, що жодних листів із пропозицією зробити Терехова секретарем міськради Кернес не писав.

На ці вибори Терехов пішов як наступник Кернеса — так він сам себе позиціонує. За його словами, вперше таку ідею чи то всерйоз, чи то жартома Кернес озвучив незадовго до замаху на нього у квітні 2014 року. А після поранення серйозно вирішив готувати Терехова у наступники.

Вибори мера Харкова могли відбутися ще у березні 2021 року, але парламент не отримав документів, які б дозволили депутатам призначити точну дату. Добкін вважає, що Терехов не подав їх навмисне, щоб виграти час і добре підготуватися до виборів. Терехов це заперечує.

Він противник декомунізації. Терехов критикує знесення памʼятника Леніну і перейменування проспекту Жукова у Харкові. Він не розмовляє українською мовою, але обіцяє її вивчити.

Терехов провів активну виборчу кампанію. Він обіцяє запустити муніципальну швидку допомогу, боротися з наркоманією, будувати спортклуби, дитячі садки, заснувати «Університет третього віку» для літніх людей, встановити відеоспостереження на вулицях та зробити в Харкові «Зелений каркас».

Михайло Добкін

Михайлу Добкіну 51 рік. У політику він прийшов навесні 1998 року, коли став депутатом Харківської міськради від провладної Народно-демократичної партії (НДП) — член цієї партії Валерій Пустовойтенко тоді був премʼєром.

Народним депутатом Добкін став 2002 року — балотувався на мажоритарному окрузі у Харкові від партії НДП. У парламенті за чотири роки поміняв пʼять фракцій — почав із провладної «Єдиної України». Коли фракція розвалилася, Добкін увійшов до групи «Демініціативи», якою керував Степан Гавриш. Через два неповні роки, у квітні 2004-го, увійшов до групи «Центр», а вже за кілька місяців перейшов до фракції СДПУ(о). У листопаді 2005-го Добкін став членом фракції Партії регіонів і увійшов до її політради.

Під час Помаранчевої революції 2004 року Добкін був довіреною особою кандидата у президенти Віктора Януковича у Харкові. Наприкінці 2005-го Добкін пішов на вибори мера Харкова і 2006-го їх виграв, перемігши чинного мера Володимира Шумілкіна.

Під час виборчої кампанії Добкін записав агітаційний відеоролик разом зі своїм помічником Геннадієм Кернесом. Через півтора року, у розпал дострокових парламентських виборів, в інтернеті зʼявився бекстейдж зйомок — багато фраз Кернеса та Добкіна стали мемами.

У 2006—2007 роках між головою Харківської облдержадміністрації Арсеном Аваковим та міською владою Харкова — Добкіним та Кернесом — постійно виникали конфлікти. У червні 2006-го Харківська облрада визнала роботу Авакова незадовільною та висловила йому недовіру. Кернес і Добкін сподівалися, що після цього президент Віктор Ющенко звільнить Авакова, але той пішов судитися. У грудні 2007-го Аваков попросив парламент призначити дострокові вибори Харківського міського голови та міськради — ці органи очолювали Добкін та Кернес. Останній стверджував, що Аваков купив собі посаду голови ОДА.

На початку 2008 року СБУ передала до суду кримінальну справу щодо розтрати державних коштів у Харківській міськраді. Проти Добкіна були й інші звинувачення, наприклад, у вживанні наркотиків, але до суду жодна справа не дійшла. До кінця 2008 року конфлікт між Аваковим і Кернесом із Добкіним зійшов нанівець.

Мер Харкова Михайло Добкін та голова Харківської ОДА Арсен Аваков у 2006 році. УНІАН

У липні 2008-го Кернес оприлюднив аудіозапис розмови двох чоловіків, які обговорювали способи вбивства його та мера Михайла Добкіна. За словами Кернеса, одним із учасників розмови був Олег Медведєв. Він вважав Добкіна та Кернеса організаторами нападу на нього у липні 2006 року. Вони ці звинувачення заперечували, а Медведєва зрештою посадили у вʼязницю на 10 років. 2011 року йому переглянули вирок, і він вийшов із вʼязниці.

У серпні 2008 року Добкін очолив харківську міську організацію Партії регіонів, а 2009-го — харківський міський виборчий штаб ПР кандидата у президенти Віктора Януковича. Після перемоги Януковича Аваков втратив посаду голови Харківської ОДА — його місце посів Добкін. Це призначення підтримав відомий харківський бізнесмен Олександр Фельдман. Він товаришує з Добкіним і тепер.

У листопаді 2010 року за крісло мера Харкова боролися Аваков та Кернес. Голова ОДА Добкін підтримував останнього та достроково оголосив його переможцем, ще до того як виборчком підрахував усі голоси.

На парламентських виборах 2012 року народним депутатом став молодший брат Добкіна Дмитро. А у 2013-му брати та нардеп Юрій Іванющенко їздили до Чечні на зустріч із главою республіки Рамзаном Кадировим, близьким до президента РФ Володимира Путіна. Через роки Добкін розповідав «Бабелю», що це була планова поїздка делегації обладміністрації, щоб підписати договір про співпрацю.

У 2013—2014 роках Добкін активно критикував Євромайдан. Після того як «Беркут» почав стріляти у протестувальників, він прийшов на засідання Харківської облради у футболці «Беркут».

Добкін у футболці «Беркут». УНІАН

Першого лютого 2014 року Добкін та Кернес очолили Всеукраїнську громадську спілку «Український фронт», яка 22 лютого скликала зʼїзд «депутатів південно-східних регіонів України, Криму та Севастополя». Його учасники не визнавали легітимність рішень Верховної Ради та заявили, що південно-східні органи самоврядування беруть усю відповідальність на себе. У цьому зʼїзді мав брати участь і президент Віктор Янукович, але Добкін не дозволив йому виступити (детальніше про це тут ). Добкін був одним із останніх, хто бачив президента перед його втечею до Росії у лютому 2014 року.

На початку березня 2014-го прокуратура висунула Добкіну підозри в «зазіханні на територіальну цілісність України». В інтервʼю «Бабелю» Добкін розповідав, що тоді за нього заступився олігарх Рінат Ахметов і був готовий внести будь-яку заставу. З того часу вони іноді спілкуються, але бізнес-інтересів у Ахметова в Харкові немає. Кримінальну справу проти Добкіна ГПУ закрила за пів року.

У березні 2014 року спікер ВР Олександр Турчинов звільнив Добкіна з посади голови Харківської області, і той вирішив балотуватися в президенти. На виборах навесні 2014 року він набрав три відсотки голосів. Восени 2014 року Добкін знову став народним депутатом — він був третім номером виборчого списку «Опозиційного блоку» ― партії, яку створили колишні члени Партії регіонів.

УНІАН

У 2015 році відносини Добкіна та Кернеса зіпсувалися. Добкін хотів, щоб у мери Кернес балотувався від «Опозиційного блоку», а не від «Відродження». Про це вони з Кернесом, за словами Добкіна, і домовилися, але той порушив обіцянку.

У червні 2017 року Генпрокуратура заявила, що Добкін може бути причетний до незаконного заволодіння 78 гектарами землі у Харкові. Добкін усі звинувачення заперечував. Парламент погодився на арешт депутата. Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід — утримання під вартою або 50 мільйонів гривень застави. За словами Добкіна, 30 мільйонів гривень за нього вніс нардеп Вадим Новинський, решту 20 — співголова партії «Опоблок» Борис Колесніков. У 2018 році звинувачення проти Добкіна потрапило до суду, і з того часу про нього нічого не чути.

У 2017 році Добкін заявив, що виходить із партії «Опозиційний блок». Частина парламентської фракції партії підтримала закон, який запустив у країні судову реформу — Добкін був проти, але у фракції залишився. Після цього депутат «Опоблоку» Вадим Новинський заявив, що у фракції зʼявилася внутрішня опозиція. У 2019 році на дострокові парламентські вибори Добкін та Кернес пішли від «Опоблоку» і програли.

У середині червня 2020 року Добкін заявив, що «серйозно розглядає можливість участі у виборах мера Києва, але вже восени передумав і пішов на вибори мера Харкова. На той час він вже давно не спілкувався з чинним мером та давнім другом Геннадієм Кернесом. За словами Добкіна, мера від колишнього оточення захистила його родина, Ігор Терехов та Павло Фукс.

Коли у вересні 2020 року Кернес захворів на коронавірус, у критичному стані його відправили до німецької клініки «Шаріте». У цей час розпочалася реєстрація кандидатів у мери Харкова. Добкін вирішив подати документи та зняти свою кандидатуру, коли Кернес повернеться до міста, але Павло Фукс переконав його не брати участі у виборах та забрати документи.

Після смерті Кернеса дострокові вибори мера довго не могли призначити — Добкін звинувачував у цьому Терехова, який, як секретар міськради, не подавав до Ради потрібних документів.

УНІАН

Девʼятого травня Добкін заявив, що йде у мери міста як самовисуванець. У вересні його підтримала партія «Опозиційна платформа — За життя», де він має багато друзів. Добкін має «нормальні та робочі відносини» з усіма керівниками ОПзЖ — Віктором Медведчуком, Юрієм Бойком, Сергієм Льовочкіним.

Публічно Добкін каже, що не вважає Терехова опонентом, і називає його людиною Арсена Авакова. «Терехов — гвинтик у цій команді, обличчя на портреті, пісний персонаж, який тяжко продати. Думаю, боротимуся не з ним, а з машиною, зібраною Арсеном Борисовичем», — розповідав він в інтервʼю «Бабелю».

У виборчій кампанії Добкін, як і Терехов, використовує свою давню дружбу з Кернесом і хоче, щоб його вважали наступником. Під час опалювального сезону Добкін обіцяє роздавати малозабезпеченим по дві тисячі гривень, щоби ті могли оплачувати комуналку. На програму «Турбота» харківʼяни можуть записатися вже зараз, залишивши свої персональні дані. А гроші отримають, якщо Добкін виграє. Але це не точно.