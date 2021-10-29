31 октября Харьков выбирает мэра. Им точно станет бывший друг Геннадия Кернеса, возможно, со скучным лицом. «Бабель» вспоминает самое интересное и криминальное о Михаиле Добкине и Игоре Терехове

Игорь Терехов

Терехову 54 года. В Харьковский горсовет он пришел в 1999 году ― несколько лет возглавлял там разные управления. В апреле 2006 года стал экономическим советником отдела, который обеспечивал деятельность главы Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова. Тогда же Терехов пытался пройти в парламент по списку блока «Наша Украина», но проиграл. В марте 2007 года Аваков назначил его своим заместителем — так Терехов оказался в политике.

Терехов рассказывал «Бабелю», что в то время он, Арсен Аваков, секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес и Павел Фукс «были одной харьковской компанией», и серьезных конфликтов между ними не было. Но со временем отношения между Аваковым с одной стороны и Добкиным и Кернесом с другой — испортились. Добкин тогда был мэром Харькова и не общаться с главой области не мог — всем троим нужен был нормальный диалог. Наладить его Аваков поручил своему заму Терехову. Тот больше общался с Кернесом.

Игорь Терехов у себя в кабинете. Сергей Моргунов / «Бабель»

В 2010 году президентом стал Виктор Янукович. Авакова на посту главы ОГА сменил Добкин, Терехов подал заявление об отставке. Поскольку место мэра освободилось, Кернес, как секретарь горсовета, стал исполнять его обязанности. Терехова он пригласил в замы, и тот, обсудив предложение с Аваковым, согласился. С Кернесом Терехов договорился никогда не обсуждать Авакова и предупредил, что ни при каких условиях не вступит в правящую Партию регионов. В недавнем интервью Терехов рассказал, что никогда не понимал, как Януковича могли избрать президентом. В октябре 2010 года на местных выборах Кернес стал полноправным мэром города. А новый Харьковский горсовет назначил Терехова его замом по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города.

Во время Революции достоинства Кернес поддерживал антимайдан. Активисты харьковского Евромайдана Александр Кутянин и Сергей Ряполов обвинили мэра и его охранников в похищении и пытках. Терехов об этом знал, лично присутствовал и, по словам Ряполова, заставил ребят написать заявление на других активистов Евромайдана, что те подбивали их «вести подготовку к хулиганским действиям». Позже, ссылаясь на эти заявления, МВД Виталия Захарченко настаивало, что Ряполова и Кутянина никто не похищал. В 2018 году дело закрыли, позже его возобновили, но расследованию помешал карантин и смерть Кернеса. Сейчас Ряполов тоже баллотируется в мэры и периодически в Facebook репостит Добкина.

После покушения на Кернеса в 2014 году, когда тот перестал ходить, Терехов, по словам Добкина, полностью ограничил доступ к мэру. В 2015-м Терехов стал депутатом Харьковского горсовета от партии «Відродження», а в сентябре — первым заместителем мэра Кернеса.

Геннадий Кернес и справа на фото Игорь Терехов. УНИАН

В ноябре 2017 года Терехов провернул удивительную схему. Он одолжил 15 миллионов гривен у Лады Кримерман, которая до мая 2016 года была учредителем «Компании по управлению активами «Финекс-капитал». На эти деньги Терехов купил инвестиционные сертификаты этой же компании, получил 10 миллионов дивидендов и вернул Кримерман только пять из пятнадцати миллионов. Дивиденды от этой компании получил и Геннадий Кернес — компания управляет фирмами, которые часто получают подряды от харьковских властей.

Накануне местных выборов 2020 года команда мэра создала новую партию «Блок Кернеса — Успешный Харьков». В избирательном списке Игорь Терехов занял второе место. В начале сентября 2020 года Кернес заболел коронавирусом, и фактическим руководителем города стал его первый зам Терехов. Он убеждал всех, что Кернес скоро поправится и в мэры нужно выдвигать именно его.

Когда Кернес отошел от дел, в списке кандидатов в горсовет от «Блока Кернеса» начались перестановки. «Терехов завел в первый десяток списка людей Котвицкого-Авакова. Из-за изменения списка были конфликты. Кернес хотел обновить команду и пообещал молодым людям там места. А когда он заболел, Терехов поставил всех старых», — рассказывал «Громадському» депутат горсовета Харькова Дмитрий Булах. На эти обвинения Терехов отвечал уклончиво и просил назвать конкретные фамилии. А в интервью «Бабелю» говорил, что его незаслуженно называют человеком Авакова — он человек Кернеса. Но в конце ноября 2020 года программа «Схемы» зафиксировала, как человек, похожий на Терехова, входил в офис бизнесмена Бориса Кауфмана в компании бизнес-партнера семьи Авакова Игоря Котвицкого, а потом уехал в его автомобиле.

На выборах 2020 года мэром Харькова опять стал Геннадий Кернес. И хотя в это время он находился на лечении в Германии, 9 декабря его объявили мэром. В тот же день горсовет избрал Терехова секретарем. На заседании заявили, что Терехова на эту должность в письме выдвинул сам Кернес. Семнадцатого декабря Кернес умер, и Терехов стал исполнять обязанности мэра города. Его оппоненты и Добкин обвиняют Терехова в подлоге и утверждают, что никаких писем с предложением сделать Терехова секретарем горсовета Кернес не писал.

На эти выборы Терехов пошел как преемник Кернеса — так он сам себя позиционирует. По его словам, впервые такую идею то ли всерьез, то ли в шутку Кернес озвучил незадолго до покушения на него в апреле 2014 года. А после ранения всерьез решил готовить Терехова в преемники.

Выборы мэра Харькова могли пройти еще в марте 2021 года, но парламент не получил документы, которые позволили бы депутатам назначить точную дату. Добкин считает, что Терехов не подал их нарочно — чтобы выиграть время и хорошо подготовиться к выборам. Терехов это отрицает.

Он противник декоммунизации. Терехов критикует снос памятника Ленину и переименование проспекта Жукова в Харькове. Он не говорит на украинском языке, но обещает его выучить.

Терехов провел активную избирательную кампанию. Он обещает запустить муниципальную скорую помощь, бороться с наркоманией, строить спортклубы, детские сады, основать «Университет третьего возраста» для пожилых людей, установить видеонаблюдение на улицах и создать в Харькове «Зеленый каркас».

Михаил Добкин

Михаилу Добкину 51 год. В политику он пришел весной 1998 года, когда стал депутатом Харьковского горсовета от провластной Народно-демократической партии (НДП) ― член этой партии Валерий Пустовойтенко тогда был премьером.

В 2002 году Добкин стал народным депутатом ― он баллотировался на мажоритарном округе в Харькове от партии НДП. В парламенте за четыре года сменил пять фракций — начал с провластной «Единой Украины». Когда фракция развалилась, Добкин вошел в группу «Деминициативы», которой руководил Степан Гавриш. Через два неполных года, в апреле 2004-го, вошел в группу «Центр», а уже через пару месяцев перешел во фракцию СДПУ(о). В ноябре 2005-го Добкин стал членом фракции Партии регионов и вошел в ее политсовет.

Во время Оранжевой революции 2004 года Добкин был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича в Харькове. В конце 2005-го Добкин пошел на выборы мэра Харькова и в 2006-м их выиграл, победив действующего мэра Владимира Шумилкина.

Во время избирательной кампании Добкин записал агитационный видеоролик вместе со своим помощником Геннадием Кернесом. Через полтора года, в разгар досрочных парламентских выборов, в интернете появился бекстейдж съемок — многие фразы Кернеса и Добкина стали мемами.

В 2006—2007 годах между главой Харьковской облгосадминистрации Арсеном Аваковым и городской властью Харькова — Добкиным и Кернесом — постоянно возникали конфликты. В июне 2006 года Харьковский облсовет признал работу Авакова неудовлетворительной и выразил ему недоверие. Кернес и Добкин надеялись, что после этого президент Виктор Ющенко уволит Авакова, но тот пошел судиться. В декабре 2007-го Аваков попросил парламент назначить досрочные выборы Харьковского городского головы и горсовета — эти органы возглавляли Добкин и Кернес. Последний утверждал, что Аваков купил себе должность главы ОГА.

В начале 2008 года СБУ передала в суд уголовное дело о растрате государственных средств в Харьковском горсовете. Против Добкина были и другие обвинения, например, в употреблении наркотиков, но до суда ни одно дело не дошло. К концу 2008 года конфликт между Аваковым и Кернесом с Добкиным сошел на нет.

Мэр Харькова Михаил Добкин и глава Харьковской ОГА Арсен Аваков в 2006 году. УНИАН

В июле 2008 года Кернес обнародовал аудиозапись разговора двух мужчин, которые обсуждали способы убийства его и мэра Михаила Добкина. По словам Кернеса, одним из участников беседы был Олег Медведев. Он считал Добкина и Кернеса организаторами нападения на него в июле 2006 года. Они эти обвинения отрицали, а Медведева в итоге посадили в тюрьму на 10 лет. В 2011 году ему пересмотрели приговор, и он вышел из тюрьмы.

В августе 2008-го Добкин возглавил харьковскую городскую организацию Партии регионов, а в 2009-м — харьковский городской избирательный штаб ПР кандидата в президенты Виктора Януковича. После победы Януковича Аваков лишился должности главы Харьковской ОГА — его место занял Добкин. Это назначение поддержал известный харьковский бизнесмен Александр Фельдман. Он дружит с Добкиным и сейчас.

В ноябре 2010 года за кресло мэра Харькова боролись Аваков и Кернес. Глава ОГА Добкин поддерживал последнего и досрочно объявил его победителем, еще до того как избирком подсчитал все голоса.

На парламентских выборах 2012 года народным депутатом стал младший брат Добкина Дмитрий. А в 2013-м братья и нардеп Юрий Иванющенко ездили в Чечню на встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым, близким к президенту РФ Владимиру Путину. Спустя годы Добкин рассказывал «Бабелю», что это была плановая поездка делегации обладминистрации, чтобы подписать договор о сотрудничестве.

В 2013—2014 годах Добкин активно критиковал Евромайдан. После того как «Беркут» начал стрелять в протестующих, он пришел на заседание Харьковского облсовета в футболке «Беркут».

Добкин в футболке «Беркут». УНИАН

Первого февраля 2014 года Добкин и Кернес возглавили Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт», который 22 февраля созвал съезд «депутатов юго-восточных регионов Украины, Крыма и Севастополя». Его участники не признавали легитимность решений Верховной Рады и заявили, что юго-восточные органы самоуправления берут всю ответственность на себя. В этом съезде должен был участвовать и президент Виктор Янукович, но Добкин не разрешил ему выступить (подробнее об этом тут). Добкин был одним из последних, кто видел президента перед его бегством в Россию в феврале 2014 года.

В начале марта 2014 года прокуратура предъявила Добкину подозрения в «посягательстве на территориальную целостность Украины». В интервью «Бабелю» Добкин рассказывал, что тогда за него вступился олигарх Ринат Ахметов и был готов внести любой залог. С тех пор они иногда общаются, но бизнес-интересов у Ахметова в Харькове нет. Уголовное дело против Добкина ГПУ закрыла спустя полгода.

В марте 2014 года спикер Александр Турчинов уволил Добкина с поста главы Харьковской области, и тот решил баллотироваться в президенты. На выборах весной 2014 года он набрал три процента голосов. Осенью 2014 года Добкин опять стал народным депутатом — он был третьим номером избирательного списка «Оппозиционного блока» — партии, которую создали бывшие члены Партии регионов.

УНИАН

В 2015 году отношения Добкина и Кернеса испортились. Добкин хотел, чтобы в мэры Кернес баллотировался от «Оппозиционного блока», а не от «Відродження». Об этом они с Кернесом, по словам Добкина, и договорились, но тот нарушил обещание.

В июне 2017 года Генпрокуратура заявила, что Добкин может быть причастен к незаконному завладению 78 гектарами земли в Харькове. Добкин все обвинения отрицал. Парламент дал согласие на арест депутата. Печерский райсуд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей или 50 миллионов гривен залога. По словам Добкина, 30 миллионов гривен за него внес нардеп Вадим Новинский, остальные 20 — сопредседатель партии «Оппоблок» Борис Колесников. В 2018 году обвинение против Добкина попало в суд, и с тех пор о нем ничего не слышно.

В 2017 году Добкин заявил, что выходит из партии «Оппозиционный блок». Часть парламентской фракции партии поддержала закон, который запустил в стране судебную реформу — Добкин был против, но во фракции остался. После этого депутат «Оппоблока» Вадим Новинский заявил, что во фракции появилась внутренняя оппозиция. В 2019 году на досрочные парламентские выборы Добкин и Кернес шли от «Оппоблока» и проиграли.

В середине июня 2020 года Добкин заявил, что «серьезно рассматривает возможность» участия в выборах мэра Киева, но уже осенью передумал и пошел на выборы мэра Харькова. К тому времени он давно не общался с действующим мэром и старым другом Геннадием Кернесом. По словам Добкина, мэра от прежнего окружения оградила его семья, Павел Терехов и Павел Фукс.

Когда в сентябре 2020 года Кернес заболел коронавирусом, в критическом состоянии его отправили в немецкую клинику «Шарите». В это время началась регистрация кандидатов в мэры Харькова. Добкин решил подать документы и снять свою кандидатуру, когда Кернес вернется в город, но Павел Фукс убедил его не участвовать в выборах и забрать документы.

После смерти Кернеса досрочные выборы мэра долго не могли назначить — Добкин обвинял в этом Терехова, тот, как секретарь горсовета, не подавал в Раду нужные документы.

УНИАН

Девятого мая Добкин заявил, что идет в мэры города как самовыдвиженец. В сентябре его поддержала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», где у него много друзей. У Добкина «нормальные и рабочие отношения» со всеми руководителями ОПзЖ — Виктором Медведчуком, Юрием Бойко, Сергеем Левочкиным.

Публично Добкин говорит, что не считает Терехова оппонентом и называет его человеком Арсена Авакова. «Терехов — винтик в этой команде, лицо на портрете, постный, непродаваемый персонаж. Думаю, буду бороться не с ним, а с машиной, собранной Арсеном Борисовичем», — рассказывал он в интервью «Бабелю».

В избирательной кампании Добкин, как и Терехов, использует свою давнюю дружбу с Кернесом и хочет, чтобы его считали преемником. Во время отопительного сезона Добкин обещает раздавать малообеспеченным по две тысячи гривен, чтобы они могли оплачивать коммуналку. На программу «Забота» харьковчане могут записаться уже сейчас, оставив свои персональные данные. А деньги получат, если Добкин выиграет. Но это неточно.