Злиті документи поступово «топлять» Марка Цукерберга. Журналісти вже опублікували багато неприємних для нього фактів, і це ще не кінець. Що нового у скандалі з Facebook

На початку жовтня The Wall Street Journal опублікувала серію розслідувань під назвою Facebook Files. Вони ґрунтуються на внутрішніх документах компанії, які журналістам передала колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген. Уже пʼятого жовтня вона свідчила в Сенаті США. Із документів стало відомо, як Facebook вводила в оману інвесторів і рекламодавців, порушувала власні правила модерації та заради прибутку заплющувала очі на фейки й дезінформацію. Але це було ще не все. До розслідування долучилися 17 американських медіа — Associated Press, The Washington Post, The New York Times, Bloomberg та інші. Засновник Facebook Марк Цукерберг уже назвав архів документів скоординованим наклепом. Але журналісти обіцяють публікувати нові викриття до кінця листопада. Список усіх даних із документів постійно оновлюватиметься, у них немає обмежень щодо поширення, їх може передруковувати будь-який журналіст або блогер. «Бабель» зібрав найголовніше з останніх злитих документів.