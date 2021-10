Слитые документы постепенно «топят» Марка Цукерберга. Журналисты уже опубликовали много неприятных для него фактов, и это еще не конец. Что нового в скандале с Facebook

В начале октября The Wall Street Journal опубликовала серию расследований под общим названием Facebook Files. Они основаны на внутренних документах компании, которые журналистам передала бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. Уже пятого октября она давала показания в Сенате США. Из документов стало известно, как Facebook вводила в заблуждение инвесторов и рекламодателей, нарушала собственные правила модерации и ради прибыли закрывала глаза на фейки и дезинформацию. Но это было еще не все. К расследованию подключились 17 американских медиа — Associated Press, The Washington Post, The New York Times, Bloomberg и другие. Основатель Facebook Марк Цукерберг уже назвал архив документов скоординированной клеветой. Но журналисты обещают публиковать новые разоблачения до конца ноября. Список всех данных из документов будет постоянно обновляться, у них нет ограничения по распространению, их может перепечатывать любой журналист или блогер. «Бабель» собрал самое главное из последних слитых документов.