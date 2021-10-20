Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 495 — рахуємо в «хрущовках»

В Україні на ранок 20 жовтня вакцинували від коронавірусу понад 226 тисяч людей — це рекордна кількість від початку кампанії в лютому цього року. Першу дозу отримали понад 142 тисячі, другу — більш ніж 84 тисячі. При цьому за минулу добу виявили майже 19 тисяч хворих, у лікарні потрапили майже 5,5 тисячі людей. МОЗ нагадує, що 95% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. На сьогодні Україна посідає четверте місце у світі за добовою смертністю від ковіду. За 19 жовтня померло 495 людей. Приблизно стільки живе в трьох «хрущовках».