Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 495 ― считаем в «хрущевках»

В Украине на утро 20 октября вакцинировали от коронавируса более 226 тысяч человек — это рекордное количество с начала кампании в феврале этого года. Первую дозу получили более 142 тысяч, вторую — более 84 тысяч. При этом за минувшие сутки выявили почти 19 тысяч заболевших, в больницы попали почти 5,5 тысячи человек. Минздрав напоминает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. На сегодня Украина занимает четвертое место в мире по суточной смертности от ковида. За 19 октября умерло 495 человек. Примерно столько живет в трех «хрущевках».