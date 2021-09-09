Уявіть, що в нас немає електрики, вакцин і літаків, а Колумб не відкрив Америку. Не можете? Тоді почитайте про найбезглуздіші прогнози в історії людства, які, на щастя, не справдилися

Що це за звіт?

Повна назва звіту: «Помилкові прогнози і негативні коментарі щодо розвідки, територіального розширення, науково-технічного розвитку; Вибрані заяви». Його у 1969 році підготувала дослідницька служба Конгресу США.

Звіт зробили на замовлення сенатського комітету з аеронавтики і космічних наук. Дослідницька служба Конгресу не розголошує, для чого укладаються подібні звіти. Але оглядач The Washington Post Джон Келлі припускає, що таким чином сенатори хотіли переконати своїх колег підтримати фінансування космічної програми США. Адже на освоєння космосу завжди доводилося витрачати багато грошей. А в той час багато політиків не бачили в цьому перспектив і критикували такі великі витрати як невиправдані.

Частина помилкових прогнозів стосується безпосередньо Сполучених Штатів. Приміром, конгресменам нагадали, як їхні колеги в минулому критикували покупку у Росії Аляски і не бачили сенсу в тому, щоб фінансувати Геологічну службу США. Інші статті стосуються критики подій і відкриттів, які мали всесвітнє значення.

Христофор Колумб і відкриття Америки

У 1486 році при дворі іспанського короля Фердинанда і королеви Ізабелли організували спеціальний комітет, щоб вивчити пропозицію мореплавця Христофора Колумба — відкрити найкоротший шлях до Індії та Китаю, попливши на захід через сучасний Атлантичний океан.

Комісія з богословів, космографів, юристів, ченців і придворних на чолі з духівником королеви Ернандо де Талаверою вивчала проєкт чотири роки. Зрештою вони порадили не фінансувати цю експедицію, яка «видається неможливою будь-якій людині, хай би як мало вона була освіченою». Ось їхні аргументи: шлях на захід займе неймовірно довгі три роки; західний океан нескінченний і, скоріш за все, непрохідний; суші на протилежному від Європи боці земної кулі не існує, тому що так говорив Святий Августин.

Що було потім: Колумбу зрештою вдалося переконати королівський двір надати йому кораблі і команду. Восени 1492 року він відкрив і започаткував дослідження Південної і Центральної Америки, хоча сам спершу вважав, що доплив до Індії. Саме завдяки експедиції Колумба вперше відомості про землі на заході стали загальним надбанням і поклали початок колонізації Америки європейцями.

Картина Емануеля Лойце «Колумб перед королевою», написана в 1843 році. Wikimedia

Літаки і пасажирські перевезення

На початку ХХ століття саму ідею створити літальний апарат вважали утопічною. Ті ж, хто допускав створення літаків, вважали, що «такі машини в кінцевому підсумку будуть швидкими, вони можуть використовуватися хіба що в спорті і не мають розглядатися як комерційні авіалайнери».

Уже після того, як зʼявилися перші аероплани, астроном Вільям Пікерінг все одно не вбачав великого майбутнього в літаках, особливо в пасажирських: «Народна свідомість часто уявляє собі гігантські літаючі машини, що мчать з великою швидкістю через Атлантику і перевозять незліченну кількість пасажирів за аналогією з нашими сучасними пароплавами. Можна з упевненістю сказати, що такі ідеї абсолютно фантастичні, і навіть якщо машина зможе перелетіти з одним або двома пасажирами, витрати будуть непомірно високими для будь-кого, крім капіталіста, який може дозволити собі мати власну яхту».

Що було потім: Уже в 1907 році у Франції зʼявився перший аеропорт, з 1914 року почалися регулярні перевезення пасажирів. Сьогодні літаки перевозять близько чотирьох мільярдів пасажирів на рік і вважаються одним з найбезпечніших видів транспорту.

Футуристична листівка початку ХХ століття про те, якими будуть повітряні подорожі у 2012 році. Getty Images

Електрика і лампочка

У 1878 році американський винахідник Томас Едісон презентував концепцію сучасного електричного освітлення — з вимикачами, уніфікованими цоколями для лампочок розжарювання, клемами, штепсельними розетками з вилками, запобіжниками і навіть лічильником електроенергії. В плані експерименту він запропонував освітлити Манхеттен у Нью-Йорку.

Мер Нью-Йорка дав добро на експеримент, а от у Британії ідею Едісона розкритикували. Сер Артур Пріс, головний інженер британського поштового відомства, у 1878 році сказав, що «електричне освітлення — це абсолютна ignis fatuus (від латинського — оманлива надія, примарна мрія)». У тому ж році комітет британського парламенту повідомив Томасу Едісону, що його лампи розжарювання «можливо, достатньо хороші для наших трансатлантичних друзів, але недостойні уваги справжніх учених-практиків».

Що було потім: У 1882 році Едісон побудував першу в світі електростанцію в Нью-Йорку. Саме з Едісона і його лампочки почалася глобальна електрифікація. Сьогодні фактично весь побут і існування людини повністю побудовані на електриці. Її використовують не тільки для освітлення, але і для передачі інформації, для роботи транспорту, в побутовій техніці та в безлічі інших сфер.

Томас Едісон експериментує з електричними лампами навіть у день свого весілля. Гравюра, Париж, 1883 рік. Getty Images

Медицина

Антивакцинатори. У 1796 році британський лікар Едвард Дженнер провів першу в світі вакцинацію — проти віспи. Він узяв невелику кількість гною у доярки, яка перехворіла на коровʼячу віспу, і наніс його на подряпину на руці восьмирічного хлопчика. Тому саме слово «вакцинація» походить від латинського vacca — корова.

В англійських медичних колах його експеримент різко розкритикували. Стверджувалося, що в тих, хто зробить щеплення, зʼявиться коровʼяче обличчя, по всьому тілу виросте густе волосся і така людина буде кашляти, як корова. Один із лікарів сказав: «Віспа — це Боже явище, а коровʼяча віспа — справа рук самовпевненої людини. Перша віспа була послана Небесами, а друга, можливо, є зухвалим порушенням нашої святої релігії».