Представьте, что у нас нет электричества, вакцин и самолетов, а Колумб не открыл Америку. Не можете? Тогда почитайте о самых нелепых прогнозах в истории человечества, которые, к счастью, не сбылись

Что это за отчет?

Полное название отчета: «Ошибочные прогнозы и отрицательные комментарии относительно разведки, территориального расширения, научно-технического развития; Избранные заявления». Его в 1969 году подготовила исследовательская служба Конгресса США.

Отчет сделали по заказу сенатского комитета по аэронавтике и космическим наукам. Исследовательская служба Конгресса не разглашает, для чего составляются подобные отчеты. Но обозреватель The Washington Post Джон Келли предполагает, что таким образом сенаторы хотели убедить своих коллег поддержать финансирование космической программы США. Ведь на освоение космоса всегда приходилось тратить много денег. А в то время многие политики не видели в этом перспектив и критиковали такие большие траты как неоправданные.

Часть ошибочных прогнозов касается непосредственно Соединенных Штатов. Например, конгрессменам напомнили, как их коллеги в прошлом критиковали покупку у России Аляски и не видели смысла в том, чтобы финансировать Геологическую службу США. Остальные статьи касаются критики событий и открытий, которые имели всемирное значение.

Христофор Колумб и открытие Америки

В 1486 году при дворе испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы организовали специальный комитет, чтобы изучить предложение мореплавателя Христофора Колумба — открыть короткий путь в Индию и Китай, поплыв на запад через современный Атлантический океан.

Комиссия из богословов, космографов, юристов, монахов и придворных во главе с духовником королевы Эрнандо де Талаверой изучала проект четыре года. В итоге они посоветовали не финансировать эту экспедицию, которая «кажется невозможной любому человеку, сколь бы мало он ни был образован». Вот их аргументы: путь на запад займет невероятно долгие три года; западный океан бесконечен и, скорее всего, непроходим; суши на противоположной от Европы стороне земного шара не существует, потому что так говорил Святой Августин.

Что было потом: Колумбу все-таки удалось убедить королевский двор дать ему корабли и команду. Осенью 1492 года он открыл и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки, хотя сам сперва думал, что доплыл до Индии. Именно благодаря экспедиции Колумба впервые сведения о землях на западе стали всеобщим достоянием и положили начало колонизации Америки европейцами.

Картина Эмануэля Лойце «Колумб перед королевой», написана в 1843 году. Wikimedia

Самолеты и пассажирские перевозки

В начале ХХ века саму идею создать летательный аппарат считали утопической. Те же, кто допускал создание самолетов, считали, что «такие машины в конечном итоге будут быстрыми, они могут использоваться разве что в спорте и не должны рассматриваться как коммерческие авиалайнеры».

Уже после того, как появились первые аэропланы, астроном Уильям Пикеринг все равно не видел большого будущего для самолетов, особенно пассажирских: «Народное сознание часто представляет себе гигантские летающие машины, несущиеся с большой скоростью через Атлантику и перевозящие бесчисленное количество пассажиров по аналогии с нашими современными пароходами. Можно с уверенностью сказать, что такие идеи абсолютно фантастические, и даже если машина сможет перелететь с одним или двумя пассажирами, расходы будут непомерно высоки для любого, кроме капиталиста, который может позволить себе иметь собственную яхту».

Что было потом: Уже в 1907 году во Франции появился первый аэропорт, с 1914 года начались регулярные перевозки пассажиров. Сегодня самолеты перевозят около четырех миллиардов пассажиров в год и считаются одним из самых безопасных видов транспорта.

Футуристическая открытка начала ХХ века о том, какими будут воздушные путешествия в 2012 году. Getty Images

Электричество и лампочка

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон презентовал концепцию современного электрического освещения — с выключателями, унифицированными цоколями для лампочек накаливания, клеммами, штепсельными розетками с вилками, предохранителями и даже счетчиком электроэнергии. В качестве эксперимента он предложил осветить Манхеттен в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка дал добро на эксперимент, а вот в Британии идею Эдисона раскритиковали. Сэр Артур Прис, главный инженер британского почтового ведомства, в 1878 году сказал, что «электрическое освещение — это абсолютная ignis fatuus (от латинского — обманчивая надежда, призрачная мечта)». В том же году комитет британского парламента сообщил Томасу Эдисону, что его лампы накаливания «возможно, достаточно хороши для наших трансатлантических друзей, но недостойны внимания настоящих практикующих ученых».

Что было потом: В 1882 году Эдисон построил первую в мире электростанцию в Нью-Йорке. Именно с Эдисона и его лампочки началась глобальная электрификация. Сегодня фактически весь быт и существование человека полностью построен на электричестве. Его используют не только для освещения, но и для передачи информации, для работы транспорта, в бытовой технике и во множестве других сфер.

Томас Эдисон экспериментирует с электрическими лампами даже в день своей свадьбы. Гравюра, Париж, 1883 год. Getty Images

Медицина

Антипрививочники. В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер провел первую в мире вакцинацию — против оспы. Он взял небольшое количество гноя у доярки, которая переболела коровьей оспой, и нанес его на царапину на руке восьмилетнего мальчика. Поэтому само слово «вакцинация» происходит от латинского vacca — корова.

В английских медицинских кругах его эксперимент резко раскритиковали. Утверждалось, что у тех, кто сделает прививку, появится коровье лицо, по всему телу выростут густые волосы и такой человек будет кашлять, как корова. Один из врачей сказал: «Оспа — это Божье явление, а коровья оспа — дело рук самонадеянного человека. Первая оспа была предписана Небесами, а вторая, возможно, является дерзким нарушением нашей святой религии».