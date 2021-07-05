Канал олігарха Ріната Ахметова запустив передачу про деолігархізацію. У ній розповіли про олігархів (без прізвищ), багато хвалили Зеленського і насварили Сергія Лещенка — короткий переказ

Перший блок присвячений президентському закону № 5599 про «деолігархізацію». Близько семи хвилин розповідають, як законопроєкт президента розглядали в комітетах, як Рада ухвалила його в першому читанні. Ведучий підкреслює, що найбільше голосів дала партія «Слуга народу» і фракція «За майбутнє», а ось «ОПзЖ» і «Євросолідарність» Петра Порошенка голосів не дали. Далі розповідають, що в закон внесуть багато правок, щоб Рада якомога довше не могла його проголосувати у другому читанні, тому що «система проти цього закону», але «президент Володимир Зеленський йде проти системи». Тому що він «хоче боротися не з олігархами, а з їхнім впливом». Ведучий підкреслює, що «прикриватися списком з 13 прізвищ [олігархів]» сенсу немає, тому що «не стане цих прізвищ, зʼявляться нові». Тому олігархи повинні стати великими бізнесменами, а закон президента дуже потрібний і правильний.

На 12-й хвилині ведучий анонсує блок «Щоденник президента»: «Ми будемо говорити про президента тільки від першої особи. Що робив весь тиждень президент?» А президент робив ось що.

Хвалив Конституцію, вносив проєкт про великий герб, покладав квіти до памʼятника Пилипу Орлику, підписував закони, запустив флешмоб на підтримку української збірної з футболу, дзвонив футболістам (і це спрацювало, команда вийшла в 1/4 фіналу), дзвонив Папі Римському, підвищував пенсії «чорнобильцям», зустрічався з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, знову запускав флешмоб на підтримку збірної перед матчем з Англією (і це не спрацювало, збірна програла), тролив у Тwitter премʼєра Британії Бориса Джонсона, літав на навчання Sea Breeze.

Третій блок починається на 20-й хвилині, це рубрика «Знай наших». У ній розповідають про те, як прессекретарем Володимира Зеленського став журналіст каналу «Україна-24» Сергій Никифоров, і показують довгу нарізку з його сюжетів. А потім розповідають про другого претендента на пост прессекретаря. Ним виявився Олександр Бондаренко, і він теж (який збіг!) працівник каналу «Україна-24».

Четвертий блок — сюжет з київського продуктового ринку. Ведучий говорить, що аби зрозуміти, «чи працює найбільша реформа президента», потрібно стежити за змінами в суспільстві. А де за ними краще стежити? На продуктовому ринку. «Ми вирушили на базар, а що там?» — запитує Белянський. А в сюжеті на ринку жах: «ціни кусаються», «їжа влітає в копієчку», «черешні купують поштучно», «на мʼясо немає грошей», «все сильно подорожчало». Чому так сталося? «Експерти кажуть, що вплинуло скасування державного регулювання 2017-го». Тепер виробники вступають в змову і завищують ціни спеціально. А хто на цьому заробляє? Агроолігархи з агрохолдингів! За допомогою податкових схем вони отримують надприбуток, а держава не отримує податки. «Олігархи грабують не тільки нас, а й країну», — підсумовує ведучий.

Пʼятий блок про податковий закон № 5600, який спричинив шквал критики. У короткому сюжеті з інфографікою пояснюють, кого тепер торкнеться закон і хто буде платити більше податків. Якщо коротко — постраждають фермери і малий бізнес. «Але не постраждають агроолігархи».

Шостий і останній блок присвячений члену наглядової ради «Укрзалізниці» і колишньому депутату Сергію Лещенку. Белянський запитує, з чого ж починати президенту його велику реформу? З бізнесу чи з держкорпорацій? І каже, що корпорації не ефективні. Наприклад, «Укрзалізниця». «Гірше за дурня тільки дурень з повноваженнями», — каже ведучий. Далі йдуть роздуми про Сергія Лещенка. Ведучий говорить, що, мабуть, Лещенко засмутився через погані результати перевірки «УЗ» і тепер шукає роботу, «тому й рекламує нашу передачу».

У завершальному слові ведучий ще кілька разів говорить про важливість деолігархізації і обіцяє, що програма буде виходити, поки не набуде чинності закон Володимира Зеленського.