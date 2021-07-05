Канал олигарха Рината Ахметова запустил передачу о деолигархизации. В ней рассказали об олигархах (без фамилий), много хвалили Зеленского и поругали Сергея Лещенко — краткий пересказ

Первый блок посвящен президентскому закону № 5599 о «деолигархизации». Около семи минут рассказывают, как законопроект президента рассматривали в комитетах и как Рада приняла его в первом чтении. Ведущий подчеркивает, что больше всех голосов дали партия «Слуга народа» и фракция «За майбутне», а вот ОПзЖ и «Евросолидарность» Петра Порошенко голосов не дали. Дальше рассказывают, что в закон внесут много правок, чтобы Рада как можно дольше не могла его проголосовать во втором чтении, потому что «система против этого закона», но «президент Владимир Зеленский идет против системы» — он «хочет бороться не с олигархами, а с их влиянием». Ведущий подчеркивает, что «прикрываться списком из 13 фамилий [олигархов]» смысла нет, потому что «не станет этих фамилий, появятся новые». Потому олигархи должны стать крупными бизнесменами, а закон президента очень нужный и правильный.

На 12-й минуте ведущий анонсирует блок «Дневник президента»: «Мы будем говорить о президенте только от первого лица. Что делал всю неделю президент?» А президент делал вот что.

Хвалил Конституцию, вносил проект о большом гербе, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику, подписывал законы, запустил флешмоб в поддержку украинской сборной по футболу, звонил футболистам (и это сработало, команда вышла в 1/4 финала), звонил Папе Римскому, повышал пенсии «чернобыльцам», встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, снова запускал флешмоб в поддержку сборной перед матчем с Англией (и это не сработало, сборная проиграла), троллил в Тwitter премьера Британии Бориса Джонсона, летал на учения Sea Breeze.

Третий блок начинается на 20-й минуте — это рубрика «Знай наших». В ней рассказывают о том, как пресс-секретарем Владимира Зеленского стал журналист канала «Украина 24» Сергей Никифоров, и показывают длинную нарезку из его сюжетов. А потом рассказывают о втором претенденте на пост пресс-секретаря. Им оказался Александр Бондаренко, и он тоже (совпадение!) сотрудник канала «Украина 24».

Четвертый блок — сюжет с киевского продуктового рынка. Ведущий говорит, что чтобы понять, «работает ли величайшая реформа президента», нужно следить за изменениями в обществе. А где за ними лучше следить? На продуктовом рынке. «Мы отправились на базар, а что там?» — спрашивает Белянский. А в сюжете на рынке ужас: «цены кусаются», «еда влетает в копеечку», «черешни покупают поштучно», «на мясо нет денег», «все сильно подорожало». Почему так произошло? «Эксперты говорят, что повлияла отмена госрегулирования 2017-го». Теперь производители вступают в сговор и завышают цены специально. А кто на этом зарабатывает? Агроолигархи из агрохолдингов! С помощью налоговых схем они получают сверхприбыль, а государство не получает налоги. «Олигархи грабят не только нас, но и страну», — подытоживает ведущий.

Пятый блок — о налоговом законе № 5600, который вызвал шквал критики. В коротком сюжете с инфографикой объясняют, кого теперь коснется закон и кто будет платить больше налогов. Если коротко — пострадают фермеры и малый бизнес. «Но не пострадают агроолигархи».

Шестой и последний блок посвящен члену Наблюдательного совета «Укрзалізниці» и бывшему депутату Сергею Лещенко. Белянский спрашивает, с чего же начинать президенту его большую реформу? С бизнеса или с госкорпораций? И говорит, что корпорации не эффективны. Например, «Укрзалізниця». «Хуже дурака только дурак с полномочиями», — говорит ведущий. Дальше идут размышления о Сергее Лещенко. Ведущий говорит, что, видимо, Лещенко расстроен плохими результатами проверки УЗ и теперь ищет работу, «потому и рекламирует нашу передачу».

В заключительном слове ведущий еще несколько раз говорит о важности деолигархизации и обещает, что программа будет выходить, пока не вступит в силу закон Владимира Зеленского.