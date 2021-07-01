30 років тому розпався блок соцкраїн Варшавського договору на чолі з СРСР. Його війська придушували повстання в Будапешті та Празі, а потім майже всі учасники попросилися до НАТО

Уже в 1949 році десять європейських країн спільно з Канадою і США обʼєдналися у військово-політичний блок — Північноатлантичний Альянс, або НАТО. Перший генсек нового союзу, британський генерал Ісмей Гастінгс описував головні завдання НАТО у трьох фразах: «Тримати американців у Європі, росіян — поза її межами, а німців — у покорі».

Наприкінці Другої світової США, Велика Британія та СРСР домовилися про післявоєнний устрій світу і поділили сфери впливу. А після остаточної перемоги відносини між вчорашніми союзниками за антигітлерівською коаліцією стали стрімко погіршуватися і переросли в холодну війну.

Спочатку СРСР не поспішав створювати союз у відповідь, адже Москва вже контролювала уряди соцкраїн Східної та Центральної Європи. Радянський Союз навіть вдався до пропагандистського кроку — у 1954 році подав заявку на вступ до НАТО. Звісно, її ніхто не розглядав серйозно. Адже один з основних принципів Альянсу — узгоджена думка всіх членів. Якби СРСР увійшов до складу НАТО, він міг би блокувати будь-які рішення і в такий спосіб підірвати союз ізсередини. Офіційно Радянському Союзу відмовили на тій підставі, що його членство «суперечило б демократичним і оборонним цілям Альянсу». У відповідь у Москві заявили, що «маски зірвані», і звинуватили Захід в агресивних планах.

Блок НАТО продовжував розширюватися. У 1952 році до нього увійшли Греція і Туреччина. У жовтні 1954-го до НАТО вирішили запросити Західну Німеччину, й у травні наступного року ФРН стала повноправним членом Альянсу.

Північноатлантична рада в Палаці Шайо в Парижі вирішує запросити Федеративну Республіку Німеччину вступити до НАТО, 23 жовтня 1954 року. gettyimages.com

Питання про те, щоб створити військовий блок «країн соціалізму», обговорювали ще за Сталіна, а вступ Західної Німеччини до НАТО став останньою краплею для нового радянського лідера Микити Хрущова. І 14 травня 1955 року СРСР, Східна Німеччина (НДР), Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина, Чехословаччина та Албанія підписали Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу. Місцем для підписання обрали Варшаву, щоб зайвий раз не підкреслювати домінуючу роль Радянського Союзу. Тому новий союз назвали Організація Варшавського договору (ОВД).

Щоправда, спочатку Москва пропонувала західним країнам розпустити обидва блоки в рамках «системи колективної безпеки», на що ті передбачувано не погодилися. Адже в такому разі американські війська не змогли б залишатися у Європі на законних підставах, а СРСР нічого не втрачав.

Голова соціалістичного уряду Польщі Юзеф Циранкевич підписує Варшавський договір, на задньому плані представники інших країн-учасниць, серед них — голова Ради міністрів СРСР Микола Булганін (третій праворуч), 14 травня 1955 року. gettyimages.com

Офіційні завдання і цілі ОВД були приблизно ті самі, що в НАТО: країни-учасниці взяли на себе зобовʼязання надавати всю необхідну допомогу одна одній, включно з військовою у випадку нападу на одну з них, а всі міжнародні суперечки вирішувати «виключно мирними засобами — у такий спосіб, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку». Насправді ж його головним завданням, крім протистояння НАТО, була підтримка маріонеткових режимів у соцкраїнах, зокрема й за допомогою армії.

Поза цим обидва блоки істотно відрізнялися. У НАТО ключову роль відігравали насамперед США, але й союзники робили вагомий внесок. Обʼєднане командування Альянсу незмінно очолювали американські генерали, але посади начальника штабу і генерального секретаря зазвичай обіймали представники інших країн. Усі члени НАТО, крім ФРН, передавали в підпорядкування обʼєднаного командування лише частину своїх збройних сил.

Американський генерал виступає на зустрічі НАТО у ФРН, кінець 1950-х років. gettyimages.com

Армії соцкраїн входили до структури Організації Варшавського договору цілком, однак всі керівні посади обіймали виключно радянські генерали. Штаб ОВД був у Москві. Уся основна документація організації велася російською мовою. Іншим союзникам дали зрозуміти, що, крім військ СРСР, як бодай якийсь серйозний фактор розглядаються тільки польська та східнонімецька армії.

Болгарський солдат розписується на «вимпелі дружби» під час навчань збройних сил країн Організації Варшавського договору в НДР у вересні 1980 року. gettyimages.com

Першу операцію війська ОВД провели вже за рік після підписання договору. Наприкінці жовтня 1956 року в Угорщині почалося антикомуністичне повстання. На початку листопада його придушили, переважно радянськими танками, що розстрілювали повстанців на вулицях Будапешту. У сутичках загинули близько трьох тисяч людей. Зрештою в Угорщині відновили прорадянський режим.

Радянські танки на вулицях Будапешту під час антикомуністичного повстання, 30 жовтня 1956 року. gettyimages.com

У серпні 1968 року приблизно пів мільйона військових СРСР, НДР, Польщі, Болгарії та Угорщини вторглися до Чехословаччини, щоб придушити Празьку весну — спробу першого секретаря ЦК Компартії Чехословаччини Александера Дубчека побудувати «соціалізм із людським обличчям».

Палаючий радянський танк на вулицях Праги під час вторгнення військ ОВД до Чехословаччини, серпень 1968 року. gettyimages.com

Після вторгнення до Чехословаччини Албанія розірвала Варшавський договір і стала єдиною країною, яка вийшла з ОВД за всю історію її існування. Насправді це був лише формальний привід, брати участь у договорі Албанія припинила ще у 1961 році. Річ у тім, що албанський лідер Енвер Ходжа був затятим шанувальником Сталіна, а після його смерті посварився з новим радянським керівництвом. У 1961-му Ходжа розірвав дипломатичні відносини з СРСР, оголосив, що країна оточена ворогами, і побудував в Албанії близько мільйона бункерів і дотів.