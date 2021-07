30 лет назад распался блок соцстран Варшавского договора во главе с СССР. Его войска подавляли восстания в Будапеште и Праге, а потом почти все участники попросились в НАТО

Источники:

Историк Винфрид Хайнеман: Организация Варшавского договора была слабее, чем думал Запад. Роман Гончаренко, Deutsche Welle, 01.07.2016.

Артем Кречетников. Варшавский Договор: потерянный биполярный мир. Русская служба BBC, 13.05.2015.

Beatrice Heuser. Victory in a Nuclear War? A Comparison of NATO and WTO War Aims and Strategies // Contemporary European History, 1998.

Михаил Горбачев, «Жизнь и реформы», Новости, 1995.

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.