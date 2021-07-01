30 лет назад распался блок соцстран Варшавского договора во главе с СССР. Его войска подавляли восстания в Будапеште и Праге, а потом почти все участники попросились в НАТО

Уже в 1949 году десять европейских стран совместно с Канадой и США объединились в военно-политический блок — Североатлантический Альянс, или НАТО. Первый генсек нового союза, британский генерал Исмей Гастингс описывал главные задачи НАТО в трех фразах: «Держать американцев в Европе, русских — за ее пределами, а немцев — в подчинении».

В конце Второй мировой США, Великобритания и СССР договорились о послевоенном устройстве мира и поделили сферы влияния. А после окончательной победы отношения между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции стали стремительно ухудшаться и переросли в холодную войну.

Поначалу СССР не торопился создавать ответный союз, ведь Москва и так контролировала правительства соцстран Восточной и Центральной Европы. Советский Союз даже пошел на пропагандистский ход — в 1954 году подал заявку на вступление в НАТО. Разумеется, ее никто не рассматривал всерьез. Ведь один из основных принципов Альянса — согласованное мнение всех членов. Если бы СССР вошел в состав НАТО, он мог бы блокировать любые решения и таким образом подорвать союз изнутри. Официально Советскому Союзу отказали на том основании, что его членство «противоречило бы демократическим и оборонительным целям Альянса». В ответ в Москве заявили, что «маски сорваны», и обвинили Запад в агрессивных планах.

Блок НАТО продолжал расширяться. В 1952 году в него вошли Греция и Турция. В октябре 1954-го в НАТО решили пригласить Западную Германию, и в мае следующего года ФРГ стала полноправным членом Альянса.

Североатлантический совет во Дворце Шайо в Париже решает пригласить Федеративную Республику Германию вступить в НАТО, 23 октября 1954 года. gettyimages.com

Вопрос о том, чтобы создать военный блок «стран социализма», обсуждали еще при Сталине, а вступление Западной Германии в НАТО стало последней каплей для нового советского лидера Никиты Хрущева. И 14 мая 1955 года СССР, Восточная Германия (ГДР), Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Албания подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Местом для подписания выбрали Варшаву, чтобы лишний раз не подчеркивать доминирующую роль Советского Союза. Поэтому новый союз назвали Организация Варшавского договора (ОВД).

Правда, поначалу Москва предлагала западным странам распустить оба блока в рамках «системы коллективной безопасности», на что те предсказуемо не согласились. Ведь в таком случае американские войска не могли бы оставаться в Европе на законных основаниях, а СССР ничего не терял.

Председатель социалистического правительства Польши Юзеф Циранкевич подписывает Варшавский договор, на заднем плане представители других стран-участниц, среди них — председатель Совета министров СССР Николай Булганин (третий справа), 14 мая 1955 года. gettyimages.com

Официальные задачи и цели ОВД были примерно такими же, как и у НАТО: страны-участницы обязались оказывать друг другу всю необходимую помощь, включая военную в случае нападения на одну из них, а все международные споры решать «исключительно мирными средствами — таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность». На деле же его главной задачей, помимо противостояния НАТО, была поддержка марионеточных режимов в соцстранах, в том числе и с помощью армии.

В остальном оба блока существенно отличались. В НАТО ключевую роль играли в первую очередь США, но и союзники вносили весомый вклад. Объединенное командование Альянса неизменно возглавляли американские генералы, но должности начальника штаба и генерального секретаря обычно занимали представители других стран. Все члены НАТО, кроме ФРГ, передавали в подчинение объединенного командования лишь часть своих вооруженных сил.

Американский генерал выступает на встрече НАТО в ФРГ, конец 1950-х годов. gettyimages.com

Армии соцстран входили в структуру Организации Варшавского договора целиком, а все руководящие должности занимали исключительно советские генералы. Штаб ОВД находился в Москве. Вся основная документация организации велась на русском языке. Остальным союзникам дали понять, что помимо войск СССР в качестве сколько-нибудь серьезного фактора рассматриваются только польская и восточногерманская армии.

Болгарский солдат расписывается на «вымпеле дружбы» во время учений вооруженных сил стран Организации Варшавского договора в ГДР в сентябре 1980 года. gettyimages.com

Первую операцию войска ОВД провели уже через год после подписания договора. В конце октября 1956 года в Венгрии началось антикоммунистическое восстание. К началу ноября его подавили, в основном советскими танками, которые расстреливали повстанцев на улицах Будапешта. В столкновениях погибли около трех тысяч человек. В итоге в Венгрии восстановили просоветский режим.

Советские танки на улицах Будапешта во время антикоммунистического восстания, 30 октября 1956 года. gettyimages.com

В августе 1968 года около полумиллиона военных СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии вторглись в Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну — попытку первого секретаря ЦК Компартии Чехословакии Александера Дубчека построить «социализм с человеческим лицом».

Горящий советский танк на улицах Праги во время вторжения войск ОВД в Чехословакию, август 1968 года. gettyimages.com

После вторжения в Чехословакию Албания разорвала Варшавский договор и стала единственной страной, которая вышла из ОВД за всю историю ее существования. На самом деле это был лишь формальный повод, участвовать в договоре Албания перестала еще в 1961 году. Все потому, что албанский лидер Энвер Ходжа был ярым поклонником Сталина, а после его смерти рассорился с новым советским руководством. В 1961-м Ходжа разорвал дипломатические отношения с СССР, объявил, что страна окружена врагами, и построил в Албании около миллиона бункеров и дотов.