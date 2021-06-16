Джо Байден і Володимир Путін майже три години спілкувалися в Женеві. Як пройшла зустріч і що вони сказали про Україну та відносини Росії зі США — коротко

Про зустріч Путіна і Байдена домовилися не відразу

Напруженими відносини Джо Байдена і Володимира Путіна стали ще до інавгурації американського президента. Байден називав Росію головним ворогом США, говорив, що санкції проти Росії мають залишитися, допоки вона не поверне Україні Крим. А в лютому в інтервʼю ABC Байден назвав Путіна вбивцею.

Після цього Росія почала стягувати війська до України та нагнітати обстановку, змушуючи двох президентів поговорити. Двадцятого березня російське МЗС заявило, що американський президент Джо Байден відмовився розмовляти з Путіним, щоб обговорити поточні проблеми. Росія продовжила стягувати війська до кордону з Україною, а в Чорне море перекинула кораблі Північного і Балтійського флотів. Увесь світ побоювався, що Росія готувалася напасти на Україну.

Тринадцятого квітня Байден сам запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території. Після цього Путін заявив, що війська на кордоні з Україною — це навчання, і Росія їх відведе. Уже 25 травня стало відомо, що Росія і США домовилися про зустріч президентів у Швейцарії — у Женеві на віллі Ла Гранж. Там же у 1985 році відбулася зустріч генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова і президента США Рональда Рейгана.

Путін приїхав на зустріч раніше за Байдена

Президент Байден прилетів у Женеву напередодні зустрічі, а Путін — за пів години до початку переговорів. Проте на віллу Ла Гранж Путін приїхав першим. Близько другої години дня за київським часом обох президентів зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен. Коли всі зібралися, вони вийшли втрьох на ґанок, Пармелен побажав обом президентам успішних переговорів, додавши, що від успішного діалогу виграє весь світ, і залишив їх самих.

Склад делегацій Байдена і Путіна на зустрічі: Від США: держсекретар Ентоні Блінкен, його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, старший директор Ради нацбезпеки щодо Росії Ерік Грін і посол США в РФ Джон Салліван. Від Росії: міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента РФ Юрій Ушаков, речник Дмитро Пєсков, посол Росії у США Анатолій Антонов, глава Генштабу РФ Валерій Герасимов, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (він курирує зокрема відносини зі США), заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (він курирує український напрям) і спецпредставник із сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Путін і Байден зайшли на віллу, зробили перші фото, обмінявшись репліками перед журналістами. Путін сказав, що сподівається на конструктивний діалог, а Байден відповів, що завжди краще говорити лице в лице. Потім почалися зустрічі за закритими дверима. Спочатку президенти спілкувалися один з одним самі — ця зустріч тривала на пів години довше, ніж було заплановано. Потім до президентів приєдналися делегації. Зустріч закінчилася близько шостої години вечора за Києвом, приблизно на годину раніше, ніж планувалося. О 18:30 Байден покинув віллу. Першим свою пресконференцію почав Путін, а потім із журналістами поспілкувався і Байден.

Що після зустрічі сказав Путін