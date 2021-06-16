Джо Байден и Владимир Путин почти три часа общались в Женеве. Как прошла встреча и что они сказали об Украине и отношениях России и США — коротко

О встрече Путина и Байдена договорились не сразу

Напряженными отношения Джо Байдена и Владимира Путина стали еще до инаугурации американского президента. Байден называл Россию главным врагом США, говорил, что санкции против России должны остаться, пока она не вернет Украине Крым. А в феврале в интервью ABC Байден назвал Путина убийцей.

После этого Россия начала стягивать войска к Украине и нагнетать обстановку, вынуждая двух президентов поговорить. Двадцатого марта российский МИД заявил, что американский президент Джо Байден отказался разговаривать с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы. Россия продолжила стягивать войска к границе с Украиной, а в Черное море перекинула корабли Северного и Балтийского флотов. Весь мир опасался, что Россия готовилась напасть на Украину.

Тринадцатого апреля Байден сам предложил Путину встретиться на нейтральной территории. После этого Путин заявил, что войска у границы с Украиной — это учения, и Россия отведет войска. Уже 25 мая стало известно, что Россия и США договорились о встрече президентов в Швейцарии — в Женеве на вилле Ла Гранж. Там же в 1985 году состоялась встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Путин приехал на встречу раньше Байдена

Президент Байден прилетел в Женеву накануне встречи, а Путин ― за полчаса до начала переговоров. Тем не менее на виллу Ла Гранж Путин приехал первым. Около двух часов дня по киевскому времени обоих президентов встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Когда все были в сборе, они вышли втроем на крыльцо, Пармелен пожелал обоим президентам успешных переговоров, добавив, что от успешного диалога выиграет весь мир, и оставил их одних.

Состав делегаций Байдена и Путина на встрече: От США: госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, старший директор Совета нацбезопасности по России Эрик Грин и посол США в РФ Джон Салливан. От России: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД России Сергей Рябков (он курирует в том числе отношения с США), замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (он курирует украинское направление) и спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Путин и Байден зашли на виллу, сделали первые фото, обменявшись репликами перед журналистами. Путин сказал, что надеется на конструктивный диалог, а Байден ответил, что всегда лучше говорить лицом к лицу. Затем начались встречи за закрытыми дверями. Сначала президенты общались друг с другом сами — эта встреча длилась на полчаса дольше запланированного. Потом к президентам присоединились делегации. Встреча закончилась около шести часов вечера по Киеву, примерно на час раньше, чем планировалось. В 18:30 Байден покинул виллу. Первым свою пресс-конференцию начал Путин, а затем с журналистами пообщался и Байден.

Что после встречи сказал Путин