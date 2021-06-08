Анатолія Шарія оголосили в розшук в Україні, позбавили притулку в Литві, заарештували віллу в Іспанії. Час зустрічати його в «Борисполі»? Ні, й ось чому

Шістнадцятого лютого 2021 року Служба безпеки оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із Росією інформаційних операціях проти України. Через три місяці ЗМІ повідомили, що Литва заборонила Шарію вʼїзд до країни та позбавила його статусу біженця. Його блогер отримав у 2012 році, коли втік з України через звинувачення водночас за кількома кримінальними статтями. Другого червня Печерський райсуд заарештував віллу Шарія в Іспанії. У цій країні він має посвідку на проживання. Як усе це змінить життя Шарія і чи варто невдовзі чекати його на батьківщині — ось кілька сценаріїв розвитку подій