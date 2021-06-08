Анатолия Шария объявили в розыск в Украине, лишили убежища в Литве, арестовали виллу в Испании. Уже пора встречать его в «Борисполе»? Нет, и вот почему

Шестнадцатого февраля 2021 года Служба безопасности объявила блогера Анатолия Шария в государственный розыск. Его обвиняют в госизмене и совместных с Россией информационных операциях против Украины. Спустя три месяца СМИ сообщили, что Литва запретила Шарию въезд в страну и лишила его статуса беженца. Его блогер получил в 2012 году, когда бежал из Украины из-за обвинений сразу по нескольким уголовным статьям. Второго июня Печерский райсуд арестовал виллу Шария в Испании. В этой стране у него есть вид на жительство. Как все это изменит жизнь Шария и стоит ли вскоре ждать его на родине — вот несколько сценариев развития событий.