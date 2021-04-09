Бачу новини, що в Україні легалізували медичний канабіс. Насправді йдеться про два препарати на його основі. Один з них синтетичний і обидва дуже дорогі

Чому всі заговорили про легалізацію канабісу?

Тому що на сайті Кабміну 9 квітня з’явилася постанова уряду, яку ухвалили міністри на засіданні за два дні до того. Документ вносить незначні зміни до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких обмежений, але не заборонений.

Постанова додає до переліку два нові препарати на основі канабісу — «Набілон» і «Набіксімолс». У цьому переліку зазначені препарати, використання яких дозволене лише для лікування. Окрім цих двох нових препаратів у переліку вже був один препарат з канабісом — «Дронабінол».

Також у постанові йдеться, що «до речовин ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються». Це означає, що такі речовини можуть вільно використовуватися на території України. (Ось коментар заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Іващенка).

Народний депутат від «Слуги народу» та очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев одразу написав, що уряд вирішив проблему легалізації канабісу в Україні: «Правда, питання вирішене не так, як хотіли ділки, які мріють про плантації марихуани з вільним її обігом у найбіднішій країні Європи. Тому очікуємо виття з Дартмурських боліт про «чергову зраду».

Кабмін справді легалізував медичний канабіс?

Ні. Уряд легалізував лише два препарати на основі канабісу (один із них — на основі синтетичного), а також ізолят канабідіолу. Сам же канабіс, а також усі смоли, екстракти, настоянки з нього і сам ТГК продовжують перебувати у таблиці заборонених речовин. Їх не можна використовувати ні для лікування, ні для досліджень.

«Перший препарат [«Набілон»] — це синтетичний ТГК. Аналог такого препарату вже був [легалізований] усі ці роки — «Дронабінол». Фактично ж його не міг виписати жоден лікар, і доступу у пацієнтів до нього не було. В Україну його ніхто не завозив, ніхто не виписував на нього рецепти. Де-юре він був, а де-факто — ні. Навіщо він там був? Щоб Україну не звинувачували в порушенні прав людини, тому що є протоколи, які його передбачають. Ним лікували окремі захворювання, наприклад, анорексію при ВІЛ. Щоб іноземці могли заїхати в Україну з запасом цього препарату на тиждень, його номінально дозволили», ― розповів у коментарі «Бабелю» експерт наркополітики та один із засновників «Маршу Свободи» Тарас Ратушний.