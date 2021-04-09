Вижу новости о том, что в Украине легализовали медицинский каннабис. На самом деле речь идет о двух препаратах на его основе. Один из них синтетический и оба очень дорогие

Почему все заговорили о легализации каннабиса?

Потому что на сайте Кабмина 9 апреля появилось постановление правительства, которое приняли министры на заседании за два дня до этого. Документ вносит незначительные изменения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен, но не запрещен.

Постановление добавляет в перечень два новых препарата на основе каннабиса — «Набилон» и «Набиксимолс». В перечне есть препараты, использование которых разрешено только для лечения. Кроме двух новых в нем уже давно значится еще один препарат с каннабисом — «Дронабинол».

Также в постановлении говорится, что «к веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются». Это означает, что такие вещества могут свободно использоваться на территории Украины. (Вот комментарий заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко).

Народный депутат от «Слуги народа» и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сразу написал, что правительство решило проблему легализации каннабиса в Украине: «Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, которые мечтают о плантации марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Поэтому ожидаем воя с Дартмурских болот про «чергову зраду».

Кабмин действительно легализовал медицинский каннабис?

Нет. Правительство легализовало только два препарата на основе каннабиса (один из них — на основе синтетического), а также изолят каннабидиола. Сам же каннабис, а также все смолы, экстракты, настойки из него и сам ТГК по-прежнему находяться в таблице запрещенных веществ. Их нельзя использовать ни для лечения, ни для исследований.

«Первый препарат [«Набилон»] — это синтетический ТГК. Аналог такого препарата уже был [легализован] все эти годы — «Дронабинол». По факту его никто не мог выписать, ни один врач, и фактически доступа у пациентов к нему не было. Его в Украину никто не завозил, никто не выписывал на него рецепты. Де-юре он был, де-факто — нет. Зачем он там был? Для того, чтобы просто Украину не обвиняли в нарушении прав человека, потому что есть протоколы, по которым его назначают. Им лечат отдельные заболевания, например, анорексию при ВИЧ. Чтобы иностранцы могли заехать в Украину с запасом этого препарата на неделю, его номинально разрешили», — рассказал в комментарии «Бабелю» эксперт по наркополитике и один из основателей «Марша Свободы» Тарас Ратушный.