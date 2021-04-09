Вижу новости о том, что в Украине легализовали медицинский каннабис. На самом деле речь идет о двух препаратах на его основе. Один из них синтетический и оба очень дорогие

Почему все заговорили о легализации каннабиса?
Потому что на сайте Кабмина 9 апреля появилось постановление правительства, которое приняли министры на заседании за два дня до этого. Документ вносит незначительные изменения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен, но не запрещен.
Постановление добавляет в перечень два новых препарата на основе каннабиса — «Набилон» и «Набиксимолс». В перечне есть препараты, использование которых разрешено только для лечения. Кроме двух новых в нем уже давно значится еще один препарат с каннабисом — «Дронабинол».
Также в постановлении говорится, что «к веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются». Это означает, что такие вещества могут свободно использоваться на территории Украины. (Вот комментарий заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко).
Народный депутат от «Слуги народа» и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сразу написал, что правительство решило проблему легализации каннабиса в Украине: «Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, которые мечтают о плантации марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Поэтому ожидаем воя с Дартмурских болот про «чергову зраду».
Кабмин действительно легализовал медицинский каннабис?
Нет. Правительство легализовало только два препарата на основе каннабиса (один из них — на основе синтетического), а также изолят каннабидиола. Сам же каннабис, а также все смолы, экстракты, настойки из него и сам ТГК по-прежнему находяться в таблице запрещенных веществ. Их нельзя использовать ни для лечения, ни для исследований.
«Первый препарат [«Набилон»] — это синтетический ТГК. Аналог такого препарата уже был [легализован] все эти годы — «Дронабинол». По факту его никто не мог выписать, ни один врач, и фактически доступа у пациентов к нему не было. Его в Украину никто не завозил, никто не выписывал на него рецепты. Де-юре он был, де-факто — нет. Зачем он там был? Для того, чтобы просто Украину не обвиняли в нарушении прав человека, потому что есть протоколы, по которым его назначают. Им лечат отдельные заболевания, например, анорексию при ВИЧ. Чтобы иностранцы могли заехать в Украину с запасом этого препарата на неделю, его номинально разрешили», — рассказал в комментарии «Бабелю» эксперт по наркополитике и один из основателей «Марша Свободы» Тарас Ратушный.
«Набинол», который внесли в список разрешенных новым постановлением, используют и для облегчения некоторых симптомов у онкобольных после химиотерапии.
С другим препаратом, «Набиксимолсом», ситуация сложнее — в нем присутствуют как изолят каннабидиола, так и ТГК. По словам Ратушного, поскольку каннабис и ТГК запрещены, возникает юридический казус. Поэтому вопрос о его легальности может решаться по усмотрению правоохранительных органов.
Что касается изолята каннабидиола, то существует лишь один препарат, который изготавливается только из него — это «Эпидиолекс». Им лечат некоторые виды эпилепсии, например, синдромы Драве и Леннокса — Гасто. Как рассказал председатель благотворительной организации «100% Життя» Дмитрий Шерембей, в этом препарате нуждаются 18 тысяч детей в Украине.
«Производители «Эпидиолекса» уже могут обращаться в «Государственный экспертный центр» для получения регистрации», — объясняет заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.
Кроме этих двух препаратов постановление Кабмина ничего не легализовало: активные вещества каннабиса — ТГК, а также медицинского каннабиса — КБД с примесями — все еще запрещены.
Так что, просто разрешили два конкретных препарата?
Да. Закон о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах приняли в Украине еще в 1995 году. Он регулирует процесс регистрации, обращения, использования и всего, что связано с подобными веществами. Именно на основе этого закона правительство в мае 2000 года утвердило Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В этом документе такие вещества разделены на четыре таблицы: оборот которых запрещен, оборот которых ограничен, оборот которых ограничен с исключениями и собственно прекурсоры. Каждая из этих таблиц делится на два (или на три) списка: наркотические средства, психотропные вещества и некоторые растения.
Таблица 1 самая жесткая — оборот любых веществ, которые входят в нее, запрещен. Закон разрешает только культивировать содержащие их растения, использовать их для экспертной, оперативно-розыскной деятельности и в научных целях. В этой таблице, например, находятся кокаиновые кусты, героин, опий, псилоцибин и другие. Здесь же указаны и каннабис, его смолы, экстракты и настойки.
А вот в Таблице 2 находятся вещества, оборот которых ограничен, но не запрещен. То есть препараты, которые можно использовать для лечения. Например, в ней есть кодеин, кокаин, метадон, морфин и даже амфетамин и метамфетамин. Именно в эту таблицу постановлением Кабмина и добавили названия новых препаратов.
Ясно, ну хоть эти два препарата помогут онкобольным?
Возможно. Но эксперты указывают на высокую цену этих препаратов — несколько сотен, а то и тысяч долларов. Например, в Великобритании «Набиксимолс» стоит от 5 до 10 тысячи фунтов, а это почти 384 тысячи гривен. В Украину их почти никто не ввозит, а потому и возможное их использование тоже вызывает сомнения. А стоят препараты так дорого, потому что в них используют синтетический ТГК вместо натурального.
«Никто из онкобольных не будет ожидать этот препарат, выписывать его не будут, потому что они как ходят сейчас на черный рынок, так и будут ходить. И потом это будет дополнительный аргумент «ну видите, за ним никто не обращается, мы же им легализовали, а они не ходят за ним», — говорит Ратушный.
Раскритиковала Минздрав за такую «легализацию» каннабиса и народный депутат от «Голоса» и бывшая заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. По ее мнению, этим постановлением правительство пролоббировало конкретных импортеров от фармакологического бизнеса, которые будут ввозить исключительно те препараты, которые разрешены.
По мнению Ратушного Кабмин принял постановление для того, чтобы перебить по срокам проект о легализации Министерства по делам ветеранов. Там в феврале 2021 года предлагали полностью исключить каннабис и все его смолы, настойки и экстракты из перечня запрещенных и разрешить его в медицине. По его словам, в Минздраве собственный документ не выставляли на общественное обсуждение, нарушив процессуальные сроки, фактически сделав это тайно.