Сьогодні у Брюсселі збираються лідери 27 європейських країн: вони будуть скорочувати видатки та обговорювати допомогу Україні (але без нових кредитів). «Бабель» слідкує з місця подій

До Брюсселю від самого ранку зʼїжджаються лідери 27 країн ЄС. На два дні саміту навколо площі Шуман — одного з головних транспортних вузлів Європейського кварталу — запровадили зону безпеки. Поліція перекрила частину вулиць, а пішоходів пропускає лише за перепустками. Усередину периметра не пропускають курʼєрів, там не можна залишати велосипеди й пакети зі сміттям, а кафе і ресторани мусять прибирати вуличні тераси. На період самітів змінюють маршрути міських автобусів, а мешканцям довколишніх будинків заборонено відчиняти вікна.

Формальна підготовка до саміту починається щонайменше за чотири тижні, але переговори — значно раніше. Дипломати, міністри та робочі групи узгоджують проєкти рішень, шукають компроміси, відсіюють питання, які можна владнати без участі керівників держав. До лідерів доходять лише найскладніші суперечки — ті, які не вдалося розвʼязати на нижчих рівнях.

Переговори відбуваються в будівлі Europa — з 2017 року це головне місце роботи Європейської ради та Ради ЄС. Її фасад складається з приблизно 3 750 деревʼяних віконних рам, зібраних на місцях реконструкцій і знесення будівель у різних країнах Європи. Рами відновили й поєднали в одну конструкцію — архітектурне втілення девізу ЄС «Єдність у різноманітті». Усередині скляного куба — великий простір у формі ліхтаря. Підлоги, стелі, двері та шахти ліфтів прикрашають мозаїки з кольорових квадратів — композиції бельгійського художника Жоржа Меурана. У будівлі три конференцзали, у кожному — 32 кабіни для синхронного перекладу. ЄС має 24 офіційні мови, тому переговори забезпечує велика команда перекладачів і технічних фахівців. Місця за столом теж визначає протокол: керівник країни, яка головує в Раді ЄС, сидить праворуч від президента Європейської ради. А далі — керівники країн у порядку наступних головувань. Ця схема змінюється раз на шість місяців.

9—10 грудня 1974 року дев’ять лідерів Європейських співтовариств зустрілися в Парижі. Саміт започаткував Європейську раду як регулярний форум для обговорення питань між главами держав і урядів. Getty Images / «Бабель» Зала для зустрічей лідерів ЄС у будівлі Europa, Брюссель. Getty Images / «Бабель» Будівля Europa в червні 2015 року, до завершення будівництва у грудні 2016 року. Getty Images / «Бабель» 9—10 грудня 1974 року дев’ять лідерів Європейських співтовариств зустрілися в Парижі. Саміт започаткував Європейську раду як регулярний форум для обговорення питань між главами держав і урядів. Зала для зустрічей лідерів ЄС у будівлі Europa, Брюссель. Будівля Europa в червні 2015 року, до завершення будівництва у грудні 2016 року. Getty Images / «Бабель»

Якщо на зустріч запрошують гостя, як-от президента України Володимира Зеленського, його садять поруч із президентом Європейської ради. Саме за цим столом Європейська рада визначає політичний курс і головні пріоритети Євросоюзу. Формально рада не ухвалює закони, але її висновки визначають, над чим далі працюватимуть інші інституції ЄС.

Поки лідери шукатимуть компроміси, на них чекають три офіційні робочі прийоми їжі — два обіди й вечеря. Що саме подаватимуть до столу — організатори заздалегідь не розголошують, а запропоновані страви має затвердити президент Євроради. Їжа тут — теж частина робочого процесу. Під час вечері лідери можуть продовжувати переговори, тому страви не повинні бути надто важкими чи складними.

Що обговорюватимуть лідери ЄС: енергетику, видатки та підтримку України

Ще до саміту президент Європейської ради Антоніу Кошта провів щорічний Tour des capitales — «тур столицями». Від кінця серпня до середини вересня він зустрівся з більшістю лідерів ЄС, щоб зʼясувати, які питання найбільше турбують їхні країни. Говорили про оборону, конкурентоспроможність, розширення і підтримку України, але передусім — про бюджет ЄС на 2028—2034 роки. Тепер ці теми переходять з двосторонніх розмов за спільний стіл 27 лідерів.

Про те, чого чекати від саміту і з яких питань домовитися буде найважче, «Бабелю» розповів дипломат ЄС, обізнаний з перебігом підготовки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зустрічають президента Європейської ради Антоніу Кошту на залізничному вокзалі в Києві, 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України. Getty Images / «Бабель»

Як зробити Європу сильнішою і знизити ціни на енергію? Саміт почнеться з обговорення конкурентоспроможності європейської економіки за участю президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Лідери оцінять, як ЄС виконує програму «Одна Європа — один ринок», покликану спростити роботу бізнесу в різних країнах ЄС і прибрати зайві бар’єри. Однак цього разу довгострокові плани відійдуть на другий план: європейців значно більше турбує новий стрибок цін на енергоносії.

Шостого жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Європарламенті, що від кінця лютого газ у Європі подорожчав на 140%, а дизельне пальне — удвічі. Через загострення на Близькому Сході ЄС уже витратив на імпорт викопного палива додаткові €100 мільярдів, не отримавши більше енергії. Лідери обговорять тимчасові заходи, які мають пом’якшити ціновий стрибок. Водночас ЄС не хоче відмовлятися від довгострокової мети — зменшити залежність від імпортного викопного палива. За обідом першого дня лідери також поговорять про те, як зміни у світовій торгівлі впливають на європейську промисловість.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає на дебатах про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті у Страсбурзі, 16 вересня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

На що Європа витрачатиме гроші наступні сім років — і хто за це платитиме? Це один з найскладніших пунктів перемовин — бюджет Євросоюзу на 2028—2034 роки. Від нього залежить, скільки ЄС витрачатиме на сільське господарство, розвиток регіонів, оборону, технології та допомогу Україні. Країни Союзу досі не погодили ані остаточний розмір бюджету, ані джерела його наповнення.

Ірландія, яка головує в Раді ЄС у другій половині 2026 року, запропонувала скоротити план Єврокомісії приблизно на 8% — до €1,62 трильйона. Водночас це все одно на 30% більше за чинний семирічний бюджет. Найбільше (проти початкової пропозиції) мають скоротити витрати на міжнародну допомогу та зовнішню політику, адміністративні витрати, новий фонд підвищення конкурентоспроможності, сільське господарство та фонди регіонального розвитку. Так Дублін намагається зблизити дві майже протилежні позиції та знайти компроміс між країнами ЄС. «Ощадливі» країни, які є найбільшими донорами бюджету, вважають навіть €1,62 трильйона завеликою сумою і вимагають подальших скорочень. Натомість решта 17 членів ЄС, серед яких Італія, Іспанія та Польща, виступають проти урізання аграрних і регіональних програм.

Антоніу Кошта хоче просунути переговори настільки, щоб ЄС зміг погодити бюджет до кінця року. Однак на цьому саміті лідери, найімовірніше, визначать межі можливого компромісу, але не домовляться про остаточні цифри. Для України ці переговори теж важливі: від пріоритетів нового бюджету залежить, скільки ресурсів ЄС спрямує нам в наступні роки.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін (ліворуч) на зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в резиденції «Фармлі-хаус» у Дубліні, 17 вересня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Розширення ЄС: як підготувати блок до нових членів? За вечерею першого дня лідери обговорять, як приймати нові країни й не паралізувати при цьому роботу самого Євросоюзу. Єврокомісія пропонує частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, а не одностайно. Майбутні договори про вступ можуть також передбачати запобіжники для країн, які після приєднання до ЄС порушуватимуть принципи верховенства права. У найсерйозніших випадках їм зможуть тимчасово обмежити право голосу.

Окремо Саміт ЄС обговорить Чорногорію, яка на шляху до ЄС пройшла далі за всіх. Євросоюз уже готує договір про її вступ і сподівається завершити переговори наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Якщо країна збереже темп реформ, договір можуть підписати наступного року. Чорногорія розраховує стати членом ЄС у 2028 році, але для цього угоду ще мають ратифікувати всі держави Євросоюзу.

Президент Чорногорії Яков Мілатович (у центрі), президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції на саміті «ЄС — Західні Балкани» в Чорногорії, 5 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Україна стане головною темою другого дня саміту. Однак нові гроші нам не виділять, російські активи конфіскувати теж не будуть

Обговорювати Україну лідери почнуть 16 жовтня об 11:00 за київським часом. Перед ними виступить Володимир Зеленський: він розповість про потреби країни на тлі російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Напередодні саміту Антоніу Кошта заявив, що Європа має допомогти Україні підготуватися до зими. Від партнерів Київ передусім чекає практичних рішень: додаткових систем протиповітряної оборони, допомоги енергетиці та грошей на оборонні потреби.

У проєкті висновків саміту мають зафіксувати незгоду ЄС з угодою Дональда Трампа і Володимира Путіна про постачання російського дизелю. Щоб провести цю угоду, Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського пального. Дипломат ЄС нагадав, що це не перша розбіжність між Брюсселем і адміністрацією Трампа. За його словами, діалог з Вашингтоном не завжди приводить сторони до спільної позиції, але він «завжди кращий, ніж його відсутність».

«Рішення Трампа суперечить стратегії, якої ЄС дотримується вже чотири з половиною роки: тиснути на Росію і водночас відмовлятися від її енергоресурсів. Ми вже значно просунулися: частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася приблизно з 45 до 12%. Після повної реалізації REPowerEU цей звʼязок має зникнути», — сказав співрозмовник «Бабеля».

Президент України Володимир Зеленський спілкується з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром (праворуч). Ліворуч — президент Європейської ради Антоніу Кошта, внизу ліворуч — прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зустріч лідерів ЄС та України на саміті ЄС у Брюсселі, 18 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Президент США Дональд Трамп виступає на передвиборчому мітингу на підтримку місцевих кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів у США, штат Теннессі, 10 жовтня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Президент України Володимир Зеленський спілкується з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром (праворуч). Ліворуч — президент Європейської ради Антоніу Кошта, внизу ліворуч — прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зустріч лідерів ЄС та України на саміті ЄС у Брюсселі, 18 червня 2026 року. Президент США Дональд Трамп виступає на передвиборчому мітингу на підтримку місцевих кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів у США, штат Теннессі, 10 жовтня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Ще одна тема — вступ України до Євросоюзу. Після того як Верховна Рада розширила можливості навчання мовами національних меншин, Угорщина зняла вето, а Рада ЄС відкрила Україні ще два переговорні кластери: «Внутрішній ринок» і «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Тепер Київ хоче відкрити решту кластерів до кінця року. Найскладнішими можуть стати переговори за Кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що після вступу для українського сільського господарства можуть запровадити особливі умови. Єврокомісія пропонує обмежити фінансову підтримку і доступ найчутливіших українських товарів до ринку ЄС. Водночас Союз має допомогти Україні відновити експорт на традиційні ринки за межами Європи.

Нових рішень про фінансову допомогу на цьому саміті не очікують. Дипломат ЄС на умовах анонімності пояснив «Бабелю», що потреби України на 2026 рік уже визначили й забезпечили джерелами фінансування. Тепер партнери шукають гроші передусім на 2027 рік. Лідери можуть знову порушити питання заморожених російських активів, які Україна пропонує спрямувати на оборону та відбудову. Однак позиції країн ЄС не змінилися, тому прориву в цьому питанні не очікують.

Кредит ЄС на €90 мільярдів теж не покриє всіх потреб України. За початковими розрахунками він мав забезпечити приблизно дві третини бюджетних і оборонних потреб країни у 2026—2027 роках. Решту коштів Євросоюз розраховує залучити від партнерів, зокрема Великої Британії, Канади та Норвегії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем разом з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту на військово-морську базу в Портсмуті на південному узбережжі Англії, 27 липня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Лідери також обговорять російські гібридні атаки в Європі, міграцію та війни на Близькому Сході

Окремий блок саміту присвятять європейській обороні. Лідери оцінять, як країни ЄС посилюють обороноздатність та яких критично важливих військових спроможностей їм досі бракує. Водночас Євросоюз готує екстрений протокол реагування на гібридні атаки. Він стане частиною нової Європейської стратегії безпеки та має пришвидшити консультації між країнами й допомогти їм швидше узгоджувати спільні заходи у відповідь на загрозу. Лідери також обговорять, як протидіяти російським гібридним операціям у Європі. Серед пріоритетів — підготовка 22-го пакета санкцій, боротьба з російським тіньовим флотом, швидший обмін розвідувальними даними.

Ще один блок стосуватиметься Близького Сходу: Ірану, Гази, Західного берега Йордану, Ємену, Лівану та Сирії. Окремим питанням саміту визначили свободу судноплавства і безпеку морських маршрутів, від яких залежать поставки енергоносіїв, добрив і продовольства. Завершиться зібрання лідерів ЄС стратегічною розмовою про міграцію — як реагувати, коли інші держави навмисно використовують мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз.