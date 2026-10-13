Україна стане частиною Спільної аграрної політики ЄС в особливому форматі

Україна та Європейський Союз обговорять особливі умови для українського сільського господарства після вступу до ЄС. Спеціальні механізми мають допомогти узгодити інтереси обох сторін: захистити європейських фермерів і водночас зберегти можливості для розвитку українського сільського господарства та експорту продукції.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції за підсумками міжурядової конференції «Україна — ЄС», передає кореспондентка «Бабеля».

За словами Кос, конкретні умови визначатимуть держави-члени ЄС на переговорах з Україною в межах Кластера 5. Вона наголосила, що ЄС прагне захистити своїх фермерів і водночас допомогти Україні зберегти традиційні ринки збуту, а також розширити експорт до країн Африки, Азії та Близького Сходу.

Україна готова шукати компроміс із Євросоюзом у цьому питанні, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов. За його словами, сторони планують зосередитися на переговорах щодо Кластерів 4 і 5, щоб до кінця року відкрити ті, що залишилися.

«Ми працюємо над Кластерами 4 і 5, щоб ухвалити відповідні рішення до кінця року. Тому найближчими днями ми, безумовно, зосередимося на цьому питанні», — сказав Ченцов.

Він зазначив, що масштаби українського сільського господарства та виробничі можливості країни добре відомі. На його думку, компроміс можливий, якщо обидві сторони будуть готові його шукати.

Серед можливих рішень віцепрем’єр назвав перехідні періоди та інші механізми, які допоможуть узгодити інтереси України та ЄС. Водночас він наголосив, що такі домовленості не повинні створювати обмежень для України як майбутнього повноправного члена Євросоюзу.

«Ми не хочемо починати з обмежень для України як повноправного члена ЄС у майбутньому. Нам не подобається така ідея. Ми готові до обговорення, але маємо діяти обережно і дотримуватися чинних правил Євросоюзу, відповідно до яких усі держави-члени рівні», — наголосив віцепрем’єр-міністр.