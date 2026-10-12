ЄС готує екстрений протокол безпеки для реагування на гібридні атаки

Європейський Союз готує екстрений протокол безпеки, який допоможе країнам-членам швидше реагувати на гібридні атаки. Його запропонують у межах Європейської стратегії безпеки.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка «Бабеля».

Протокол передбачатиме швидкі консультації між країнами та набір інструментів, які можна буде оперативно застосовувати у відповідь на такі загрози.

Міністри закордонних справ також обговорили, як комплексно протидіяти гібридним атакам. Серед пріоритетів — нові санкції проти Росії, зокрема 22-й пакет, суворіший контроль за дотриманням уже запроваджених обмежень, боротьба з російським тіньовим флотом, встановлення винних у гібридних атаках і кращий обмін розвідувальними даними.

Окремо ЄС обговорює обмеження на пересування російських дипломатів, менше туристичних віз для громадян Росії та заборону на в’їзд колишнім російським військовим. За словами Каллас, міністри політично підтримують останню пропозицію, але ще мають узгодити, як її втілити на практиці.